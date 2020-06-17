Міністри оборони України та Туреччини обговорили ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні

14:30 13.07.2020   Украина

Найближчим часом планується розпочати практичну реалізацію угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Турецької республіки про військове фінансове співробітництво.

Про це поінформував міністр оборони України Андрій Таран під час онлайн-брифінгу на тему: "Візит делегації Міністерства національної безпеки Туреччини на чолі з міністром Хулусі Акаром до Міністерства оборони України", що в неділю транслював Укрінформ.

"Були також обговорені стан та перспективи імплементації завдань оборонної реформи. У цьому контексті хочу підкреслити, що найближчим часом ми плануємо розпочати практичну реалізацію угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Турецької республіки про військове фінансове співробітництво. Ця угода має реальний фінансовий вимір та буде сприяти проведенню запланованих перетворень", - зауважив міністр.

За словами Андрія Тарана, під час переговорів з турецьким колегою основну було приділено розгляду актуальних питань, які становлять взаємний інтерес. Це, в першу чергу, оцінка безпекової ситуації у Чорноморсько-Азовському регіоні, розгляд тенденцій і перспектив її розвитку та розгляд шляхів реагування на загрози, що виникають.

"Були також розглянуті пріоритети нашого двостороннього оборонного співробітництва, ключове місце в яких посідає військово-технічне співробітництво. Це має велике значення для розвитку наших економік, особливо в період подолання спаду, спричиненого пандемією коронавірусу", - сказав Таран.

Окрім того, сторони розглянули питання євроатлантичної інтеграції.

"Була відмічена важливість максимального використання нових інструментів оборонного та військового співробітництва, яке отримала Україна після набуття статусу партнера НАТО з розширеними можливостями. Все те, що ми обговорили та особливо домовленості, яких ми досягли, будуть безумовно сприяти зміцненню обороноздатності наших країн, підвищенню оперативних та бойових спроможностей Збройних Сил України та в цілому буде сприяти гарантуванню миру в Азово-Чорноморскому регіоні", - розповів Таран.

Міністр також подякував Туреччині за те, що вона непохитно і послідовно підтримує всі заходи, спрямовані на відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, а також за підтримку, яка є всеохоплюючою в політичній, економічній, оборонній та дипломатичній сферах.

"За нашою оцінкою, візит міністра національної оборони Туреччини до України є подією, яка відображає стратегічний характер наших відносин, масштабне оборонне співробітництво та взаємну налаштованість на забезпечення миру і безпеки у Чорноморсько-Азовському регіоні", - підкреслив Таран.

Міністр національної безпеки Туреччини Хулусі Акар, своєю чергою, також подякував українській стороні.

Він підкреслив, що Туреччина виступає за мирне вирішення проблем України і буде продовжувати підтримувати це.

"Хочу ще раз заявити, що ми, якщо зможемо надати якусь підтримку для мирного вирішення цих проблем, ми готові надавати таку підтримку. Хочу ще раз підкреслити, що Туреччина не визнавала і не буде визнавати анексію Криму", - наголосив Акар.

Він додав, що під час зустрічі з міністром оборони України мав можливість обговорити, зокрема, регіональні питання.

Акар також висловив співчуття родинам загиблих на Донбасі і запевнив у готовності надавати будь-яку допомогу.

"Наші стосунки розвиваються, безумовно, прекрасно в усіх сферах, а особливо добре вони розвиваються у сфері оборони та безпеки. Я хочу сказати, що наше двостороннє співробітництво, наші двосторонні зв'язки позитивно впливають не тільки на кожну з двох країн, а й позитивно впливають на весь регіон", - підкреслив міністр нацбезпеки Туреччини.

Він зауважив, що під час переговорів виявилося, що українська і турецька сторони по всіх питаннях мають однакову або близьку позиції.

Акар також наголосив на важливості працювати разом і мати двосторонні відносини між Україною і Туреччиною у сфері оборони для роботи на розвиток економіки, встановлення добробуту в країнах.

Міністр нацбезпеки Туреччини також привітав українського колегу з набуттям статусу учасника програми розширених можливостей НАТО.



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