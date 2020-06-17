У Криму російські військові вчаться скидати бомби на кораблі «противника»
|12:15 13.07.2020
|Крым
У Криму російські військові відпрацювали пошук і знищення загону кораблів умовного супротивника.
Про це 11 липня повідомляє пресслужба Чорноморського флоту Росії, пише Крим.Реалії.
На початковому етапі навчання розрахунки безпілотних літальних апаратів «Форпост» і «Орлан», проводячи розвідку, виявили в морі десантний загін кораблів умовного супротивника, який імітував кораблі флоту, які виконують завдання в одному з морських полігонів бойової підготовки.
Після цього, отримавши цілевказівки від безпілотників, екіпажі фронтових бомбардувальників Су-24М і багатоцільових винищувачів Су-30СМ виконали бойову вправу із нанесення бомбового удару по морських цілях із виконанням умовного бомбометання.
Також у ході навчання льотчики відпрацювали дії із відходу від корабельних і наземних засобів протиповітряної оборони умовного противника.
У навчаннях були залучені літаки та безпілотні літальні апарати зі складу підрозділів морської авіації, а також екіпажі трьох кораблів Чорноморського флоту Росії.
Раніше повідомлялося, що на полігонах анексованого Криму військовослужбовці морської піхоти Чорноморського флоту Росії проводять навчання з виконанням стрибків із парашутом із вертольота МІ-8. Усього у відпрацюванні навчальних заходів бойової підготовки беруть участь приблизно 300 військових.
8 липня в Криму стартувало двостороннє батальйонне тактичне навчання з підрозділами армійського корпусу Чорноморського флоту Росії
Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря. У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.
Генасамблея ООН у грудні 2019 схвалила резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму та припинити тимчасову окупацію території України.
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