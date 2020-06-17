Вопрос водоснабжения оккупированного Крыма может решиться благодаря проекту водовода из Кубани на полуостров.

Об этом рассказал "политолог" и публицист Анатолий Вассерман, пишет РИА Новости.

"Согласно дошедшим до меня новостям, уже в скором времени планируется запустить проект водовода по дну Черного моря, который понесет влагу из реки Кубань, прямо из устья, на полуостров. Трубы будут сделаны из синтетической пленки, и их придется изрядно чем-нибудь пригрузить, чтобы они не всплывали, поскольку наполняющая их пресная вода легче соленой", - рассказал Вассерман Федеральному агентству новостей.

Кроме этого, "политолог" заявил, что по международным законам любой вид блокады – разновидность военных действий, а тем более, если блокада бьет именно по мирным жителям.

При этом Вассерман считает, что даже в советские времена Украина относилась к Крыму "мягко говоря, хуже, чем ко всем остальным", а после распада СССР украинцы, считает "эксперт", "наиздевались над жителями полуострова от души".

"Киев может не тешить себя напрасными надеждами. От того, что он держит перекрытыми водные коммуникации на полуостров, Крым в состав Украины не войдет. Более того, даже когда сама Украина, наконец, воссоединится с Российской Федерацией, а это единственный безболезненный выход из всех ее внутренних противоречий, Крым все так же будет оставаться составной частью исключительно самой России", - высказал свое мнение публицист.

Он также считает, что даже если президент Украины Владимир Зеленский захочет все же пустить воду в Крым, его ждет разочарование, так как оккупированный Россией регион уже "понемногу приспосабливается к новым условиям".

Ранее Сергей Аксенов сообщил, что на полуостров прибыли первые эшелоны водопроводных труб, которые силами Минобороны РФ будут проложены между Тайганским водохранилищем в Белогорском районе и Симферополем.