Концерн «Калашников» построит новые пассажирские катера для Севастополя
|14:00 13.07.2020
|Севастополь
Новые пассажирские катера для внутригородских перевозок в оккупированном Севастополе будут производиться в России.
Планируется, что их поставщиком станет концерн «Калашников», пишет Новый Севастополь.
«Заказы размещены исключительно в России, – заявил директор городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Сергей Румянцев. – Там концерн «Калашников» у нас».
Оккупанті сообщают, что в 2021 году Севастополь ожидает поставку пяти катеров для внутригородских перевозок. Кроме того, рассматривается вопрос приобретения нового парома.
АО «Судостроительный завод «Вымпел», входящий в концерн «Калашников», Севастополя три скоростных катера на подводных крыльях «Комета» для междугородних перевозок, два из которых уже в Крыму. Планируется, что всего из города будут курсировать к другим прибрежным крымским городам пять таких катеров.
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