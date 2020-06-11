Новые пассажирские катера для внутригородских перевозок в оккупированном Севастополе будут производиться в России.

Планируется, что их поставщиком станет концерн «Калашников», пишет Новый Севастополь.

«Заказы размещены исключительно в России, – заявил директор городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Сергей Румянцев. – Там концерн «Калашников» у нас».

Оккупанті сообщают, что в 2021 году Севастополь ожидает поставку пяти катеров для внутригородских перевозок. Кроме того, рассматривается вопрос приобретения нового парома.

АО «Судостроительный завод «Вымпел», входящий в концерн «Калашников», Севастополя три скоростных катера на подводных крыльях «Комета» для междугородних перевозок, два из которых уже в Крыму. Планируется, что всего из города будут курсировать к другим прибрежным крымским городам пять таких катеров.