Концерн «Калашников» построит новые пассажирские катера для Севастополя

14:00 13.07.2020   Севастополь

Новые пассажирские катера для внутригородских перевозок в оккупированном Севастополе будут производиться в России. 

Планируется, что их поставщиком станет концерн «Калашников», пишет Новый Севастополь.

«Заказы размещены исключительно в России, – заявил директор городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Сергей Румянцев. – Там концерн «Калашников» у нас».

Оккупанті сообщают, что в 2021 году Севастополь ожидает поставку пяти катеров для внутригородских перевозок. Кроме того, рассматривается вопрос приобретения нового парома.

АО «Судостроительный завод «Вымпел», входящий в концерн «Калашников», Севастополя три скоростных катера на подводных крыльях «Комета» для междугородних перевозок, два из которых уже в Крыму. Планируется, что всего из города будут курсировать к другим прибрежным крымским городам пять таких катеров.



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