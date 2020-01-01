Антиурядові протести в Болгарії не вщухають вже кілька днів. Тисячі людей у ​​неділю, 12 липня, вийшли на вулиці Софії і низку інших міст, в тому числі Бургаса, Варни і Пловдива. Демонстранти скандували "Мафія" і "У відставку".

Про це пише УНН із посиланням на DW.

Тим часом, соціалісти, що знаходяться в опозиції болгарського парламенту ініціювали голосування про недовіру прем'єр-міністру Бойко Борисову. Очікується, що воно відбудеться 15 липня. Лідер Болгарської соціалістичної партії Корнелія Нинова звинуватила Борисова і його партію "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" в "мафіозно-олігархічному" стилі управління.

Демонстрації почалися 9 липня, після обшуків в адміністрації президента, які були обумовлені розслідуванням двох не зв'язаних справ про корупцію і розголошенні державної таємниці. Уповноважений з боротьби з корупцією і радник президента з питань безпеки були затримані для допитів. Глава держави Румен Радев поклав відповідальність за обшуки на прем'єра і закликав міністрів скласти повноваження, порівнявши уряд з мафією.

У свою чергу, Борисов заявив, що відкритий для діалогу і поважає право кожного на протест. Він закликав демонстрантів "бути обережними і не допустити пролиття жодної краплі крові під час мирного протесту", зазначивши, що риторика ненависті "не приведе ні до чого хорошого".