Під час катастрофи літака Ан-2 в РФ загинула людина

13:20 13.07.2020   Россия

Під час падіння літака Ан-2 у Нижньогородській області, що в РФ, загинула одна людина та ще одна постраждала. 

Про це пише російське держінформагенство "ТАСС", передає УНН.

“О 04:10 надійшло повідомлення про падіння літака Ан-2 — „кукурузника“. Під час події одна людина загинула і одна постраждала, вона була госпіталізована. Всього в літаку знаходилися двоє людей”, — цитує агентство рятувальну службу регіону.

Зазначається, що подія сталась в Большеболдінському районі області.

На місці працюють служби екстреного реагування.



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