Під час падіння літака Ан-2 у Нижньогородській області, що в РФ, загинула одна людина та ще одна постраждала.

Про це пише російське держінформагенство "ТАСС", передає УНН.

“О 04:10 надійшло повідомлення про падіння літака Ан-2 — „кукурузника“. Під час події одна людина загинула і одна постраждала, вона була госпіталізована. Всього в літаку знаходилися двоє людей”, — цитує агентство рятувальну службу регіону.

Зазначається, що подія сталась в Большеболдінському районі області.

На місці працюють служби екстреного реагування.