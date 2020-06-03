Окупанти за півтора тижня нарахували 400 тисяч туристів

13:00 13.07.2020   Крым

Підконтрольний Росії міністр курортів і туризму Криму Вадим Волченко стверджує, що за перші десять днів липня на анексований півострів із сусідньої Росії прибуло 400 тисяч туристів.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби російського уряду Криму, пише Крим.Реалії.

Також, за його словами, більшість туристів прибули на півострів Керченським мостом – приблизно 60%. За допомогою авіасполучення дісталися 35,5% і ще 5% – залізничним транспортом.

Нагадаємо, за даними підконтрольної Росії влади Криму за добу 11 липня в Криму зареєстровано 16 випадків коронавірусної інфекції COVID-19, 10 липня – 24 випадки.

Також 11 липня до Криму запустили 10-годинний рейс із Владивостока.

Підконтрольний російському Міністерству курортів і туризму Криму «ТурПортал» стверджує, що попит на перельоти на півострів із сусідньої Росії «стрімко відновлюється». При цьому середній чек на перельоти до Криму знизився на 41%.

До цього в аеропорту Сімферополя повідомляли про те, що через пандемію коронавірусу за травень 2020 року пасажиропотік скоротився на понад 90% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

З 15 червня на території півострова знятий режим самоізоляції для всіх категорій громадян. Разом із цим також скасовується обов'язкова обсервація для туристів із сусідньої Росії.

У Криму мають намір відкрити для туристів цьогоріч понад 400 пляжів, які, як запевняють, працюватимуть із дотриманням всіх протиепідемічних заходів в умовах пандемії коронавірусу.

Як і раніше всі прибулі до Криму з інших країн, крім Росії, зобов'язані проходити карантин в обсерваторі.



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