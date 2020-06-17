В Офісі президента анонсували обмін утримуваними особами з РФ

11:15 13.07.2020   Крым

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що найближчим часом може відбутися новий обмін утримуваними особами з РФ.

Як пише Центр журналістських розслідувань, про це повідомляє Deutsche Welle.

«Ми домовилися про продовження обміну, я вважаю, що результатом стане черговий обмін, який відбудеться найближчим часом», – зазначив Єрмак, розповідаючи про переговори в Берліні за участю заступника голови Адміністрації президента РФ Дмитра Козака, зовнішньополітичного радника канцлера Німеччини Яна Гекера і радника президента Франції Емануеля Бона.

Також за словами Єрмака, українська делегація отримала всі необхідні гарантії та підтвердження від Німеччини і Франції і жорстко поставила перед Росією питання відвідування осіб, які незаконно перебувають у полоні на непідконтрольній території, представниками Червоного Хреста.

«Це дуже необхідно для того, щоб сьогодні дійсно кожен громадянин, про якого ми маємо сьогодні інформацію, що він там, ми дійсно отримали підтвердження і змогли його звідти забрати», – підкреслив глава ОП.

16 квітня Україна звільнила 20 своїх громадян, яких утримували в неволі на тимчасово окупованих територіях. На окуповані території виїхало 14 громадян.

Кримські татари, включені в список для можливого майбутнього обміну утримуваними особами між Україною та РФ, можуть відмовитися брати у ньому участь, якщо дізнаються, що їх міняють на «бандитів», заявив національний лідер кримськотатарського народу, нардеп Мустафа Джемілєв.

Нагадаємо: За данними координаторки Кримської правозахисної групи Ольги Скрипник, Росія незаконно утримує за гратами за «кримськими справами» 88 людей, які зараз утримуються в СІЗО і колоніях окупованого Криму, а також в СІЗО на території РФ.

Російська «влада» окупованого Криму продовжує переслідувати кримських татар і притягати їх до кримінальної відповідальності за надуманими звинуваченнями в злочинах терористичної спрямованості, йдеться в доповіді міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch (HRW) «Всесвітній звіт 2020».

Упродовж 2019 року російські силовики провели 157 незаконних затримань і 335 арештів в окупованому Криму, повідомив член Меджлісу кримськотатарського народу, голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв.



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