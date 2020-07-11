Рабочие предприятия «Радон» организовали слив химических отходов с территории могильника радиоактивных отходов, расположенного возле Московского завода полиметаллов.

Об этом, как сообщает The Village, заявили депутат московского района Печатники Сергей Власов и активистка Екатерина Максимова, пишет ghall.com.

По словам Максимовой, в мае на территории могильника заметили лужу с водой бирюзового цвета. 10 июля активисты узнали от местных жителей, что воду начали сливать в сторону платформы МЦД «Москворечье». Активисты прибыли на место, чтобы подтвердить это. «Действительно, местные работники выкопали канаву для слива воды из этой лужи в лес, и далее — в сторону платформы!» — сказала Максимова.

Охранники могильника вызвали на место полицию. В итоге шестерых человек, в том числе депутатов Сергея Власова и Павла Тарасова, задержали. Им вменяют проникновение на охраняемый объект.

В департаменте строительства Москвы объяснили появление бирюзовой воды тем, что в грунт мог попасть медный купорос, «который применялся в народном хозяйстве». Об этом говорится в ответе ведомства одной из местных жительниц. В воде, согласно исследованию «Радона», содержатся сульфат-ионы и ионы меди, неопасное количество железа, никеля и хрома, сказано в ответе департамента.

Фото с сайта ghall.com