В Москве из радиоактивного могильника сливали отходы под ж/д станцию / Фото
|12:45 13.07.2020
|Россия
Рабочие предприятия «Радон» организовали слив химических отходов с территории могильника радиоактивных отходов, расположенного возле Московского завода полиметаллов.
Об этом, как сообщает The Village, заявили депутат московского района Печатники Сергей Власов и активистка Екатерина Максимова, пишет ghall.com.
По словам Максимовой, в мае на территории могильника заметили лужу с водой бирюзового цвета. 10 июля активисты узнали от местных жителей, что воду начали сливать в сторону платформы МЦД «Москворечье». Активисты прибыли на место, чтобы подтвердить это. «Действительно, местные работники выкопали канаву для слива воды из этой лужи в лес, и далее — в сторону платформы!» — сказала Максимова.
Охранники могильника вызвали на место полицию. В итоге шестерых человек, в том числе депутатов Сергея Власова и Павла Тарасова, задержали. Им вменяют проникновение на охраняемый объект.
В департаменте строительства Москвы объяснили появление бирюзовой воды тем, что в грунт мог попасть медный купорос, «который применялся в народном хозяйстве». Об этом говорится в ответе ведомства одной из местных жительниц. В воде, согласно исследованию «Радона», содержатся сульфат-ионы и ионы меди, неопасное количество железа, никеля и хрома, сказано в ответе департамента.
Фото с сайта ghall.com
Ще на цю тему:
Над Скандинавией обнаружили радиоактивное облако из России / Карта
В российском Северодвинске радиационный фон подскочил в 9 раз
Молдову накрыло радиоактивным облаком из России
В Турции разработан прототип детектора ядерной радиации
Миссия ОБСЕ в Молдове завершила вывоз более 700 источников радиоактивного излучения из Приднестровья
Из-за кражи радиоактивного оборудования могут закрыть завод в Девне
Учёные подтвердили наличие залежей циркония под Мариуполем
Под Мариуполем, возможно, будут добывать радиоактивный цирконий
В Северодонецке зарегистрировано повышение радиации в 8 тысяч раз
Превышения радиационного фона из-за солнечной активности в Сочи нет
В Одесской области возбуждено дело о радиоактивном грузе