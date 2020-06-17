ЮВО: Активная фаза совместного учения прошла в Абхазии с участием российских военнослужащих и ВС Абхазии
|12:30 13.07.2020
|Абхазия
На территории Абхазии военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) и Министерства обороны Республики Абхазии провели совместное двустороннее учение.
Разнородные подразделения России и Абхазии в начале недели были подняты по тревоге и выдвинулись на полигоны для выполнения совместных задач, пишет пресс-служба Минобороны РФ.
Учение проводилось на территории полигонов Нагвалоу и Цабал при взаимодействии с министерствами и ведомствами Республики, в ходе которых батальонные тактические группы отработали огневые задачи под прикрытием армейской авиации.
Также активная фаза учения прошла на побережье Черного моря, где мотострелки во взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны, разведчиками и артиллеристами отработали оборонительные и наступательные действия по обороне побережья.
На завершающем этапе учения военнослужащие с использованием современной техники и вооружения выполнили огневое поражение более чем 1 тыс. наземных и воздушных целей, имитирующих пехоту и авиацию условного противника.
В тактическом учении приняли участие более 2 тыс. военнослужащих, было задействовано свыше 300 единиц различной техники. В частности, зенитно-ракетные комплексы С-300, танки Т-72Б3, БТР-82А, ПТРК «Штурм», САУ 2С3 «Акация», гаубицы Д-30, РСЗО «Град», минометные установки «Сани», машины связи на базе БТР-80 и вездеходы на шасси КамАЗа.
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