ЮВО: 3, 5 тысячи российских военных приняли участие в учениях в Южной Осетии
|12:00 13.07.2020
|Южная Осетия
Тактический воздушный десант российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированный в Южной Осетии, в рамках тактического учения совершил высадку в заданном горном районе с задачей захвата и уничтожения выявленного центра управления боевыми действиями условного противника и овладения выгодным рубежом при поддержке армейской авиации.
Транспортно-штурмовые вертолёты Ми-8АМТШ обеспечили оперативную доставку личного состава соединения в район планируемой высадки десанта. Ударные вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник» обеспечили прикрытие войск и ТакВД, пишет пресс-служба Минобороны РФ.
В кратчайшие сроки военнослужащие овладели выгодными позициями в горной местности, организовали огневые засады против диверсионных разведывательных групп условного противника и уничтожили центр управления боевыми действиями условного противника.
Воздушный десант ЮВО прикрыл основные силы соединения в момент их прибытия в район учебно-боевой операции по противодействию прорыва государственной границы условным противником.
Тактическое учение прошло совместно с Вооруженными силами Южной Осетии. В нем приняли участие более 3,5 тысячи военнослужащих, было задействовано около 800 единиц военной техники.
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