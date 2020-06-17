Окупанти вирішили прокласти трубопровід між двома водосховищами

11:45 13.07.2020   Крым

Окупаційна влада Криму вирішили прокласти трубопровід, який з'єднає Тайганське та Сімферопольське водосховища.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони РФ, необхідно прокласти понад 60 кілометрів труб.

До виконання завдання залучили понад 300 військовослужбовців і понад 140 одиниць різної техніки.

Зазначається, що 11 липня у Сімферополь прибули перші підрозділи і військовий ешелон зі спеціальною технікою, обладнанням і матеріалами.

Нагадаємо, 5 березня в ефірі телеканалу "1+1" прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею подачі води в окупований Крим: "Ми не можемо не давати воду українцям". Пізніше Шмигаль відкоригував свої слова про подачу води в окупований Крим: "Хотіли б, але не можемо до деокупації півострова".

1 червня віцепрем'єр-міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков зазначив, що в разі офіційного звернення РФ до України про можливість відновлення поставок води в окупований Крим дадуть чітку відповідь, що це можливо тільки після звільнення Росією окупованого Криму і Донбасу.

Водночас наповнення водосховищ Криму в травні було незначним, обсяг води у всіх водосховищах природного стоку на початок червня становив 85 мільйонів кубометрів, що удвічі, втричі менше, ніж у 2019 році. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ не має наміру допомагати Москві вирішувати проблеми з водопостачанням Криму.

1 липня заступник голови представництва президента в АР Крим Таміла Ташева повідомила, що російські військові бази і сільгосппідприємства в окупованому Криму відчувають гостру нестачу водопостачання. У зв'язку з цим існує ймовірність військових дій із боку РФ для отримання доступу до ресурсу.

На сесії Херсонської міськради 9 липня депутати проголосували за звернення до президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради та прем'єр-міністра щодо неприпустимості подачі води в окупований Крим.

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили. Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку та підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові.



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