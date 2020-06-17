Мілітаризації окупованого Криму Росією небезпечна як для Чорноморського, так і Середземноморського регіону, - Джапарова

11:15 13.07.2020   Крым

Мілітаризація окупованого Криму Російською Федерацією становить небезпеку як для Чорноморського, так і Середземноморського регіону.

Таку впевненість на зустрічі з послом Греції в Україні Васіліосом Борновасом висловила перша заступниця голови МЗС України Еміне Джапарова, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Еміне Джапарова подякувала за чітку послідовну позицію Греції щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, зокрема наголосила на успішній взаємодії двох країн щодо цього питання у рамках міжнародних організацій під час ухвалення відповідних резолюцій та інших документів. Вона також зазначила, що російська політика мілітаризації окупованого Криму становить небезпеку як для Чорноморського, так і Середземноморського регіону", - наголошується в публікації.

Заступниця міністра наголосила на важливості збереження міжнародною спільнотою уваги до ситуації в окупованому Криму.

Повідомляється, що співрозмовники обговорили важливість посилення міжнародної уваги до проблеми прав людини, зокрема констатували готовність до більшої взаємодії в цій сфері.



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