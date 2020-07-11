Оккупационные власти Крыма продлили арест похищенному украинскому военнослужащему

11:20 12.07.2020   Крым

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 10 июля отклонил апелляционную жалобу на продление ареста украинского военного Евгения Добринского. 

Как пишет ghall.com, об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщал адвокат Ислям Велиляев.

«На судебном заседании я настаивал на доводах, изложенных в своей апелляционной жалобе – просил изменить меру пресечения в отношении Добринского на иную, более мягкую. Мой подзащитный также поддержал мою апелляционную жалобу. Он пояснил суду, что у него мама инвалид первой группы, она незрячая, она находится на его иждивении и просил поменять меру пресечения, чтобы он имел возможность связываться с матерью», – рассказал адвокат.

По его словам, «доводы защиты были услышаны, но не приняты во внимание».

«Судья Верховного суда Крыма, вернувшись из совещательной комнаты, оставил в силе решение Киевского районного суда Симферополя от 26 июня, тем самым закрепил данное решение. Это означает, что Добринскому оставили меру пресечения в виде заключения под стражей до 1 сентября 2020 года», – сказал Велиляев.

Адвокат рассказал, что смог пообщаться с украинским военным до и после суда.

«Чувствует он себя хорошо, удовлетворительно. Находится он в спецблоке под видеонаблюдением. В камере два человека. Его сокамерник тоже гражданин Украины и с ним у него никаких проблем нет. Кроме его близких родственников (украинского военного – КР), с материковой части Украины его судьбой никто не интересуется», – добавил адвокат.

Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя 26 июня продлил на два месяца арест украинскому военному Евгению Добринскому, задержанному ранее вблизи админграницы аннексированного Крыма с Херсонской областью.

Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины сообщила, что 30 мая, приблизительно в пять утра, на админгранице аннексированного Россией Крыма с Херсонской областью, возле Чонгара, пропал украинский военнослужащий. Позже в ВСУ сообщили, что пропавший – Евгений Добринский.

3 июня подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал его на месяц. Защита украинского военного подала апелляционную жалобу на данное решение.

Перед этим о задержании Добринского сообщила российская ФСБ. В отношении украинского военного возбуждено уголовное дело «о незаконном пересечении границы России». Также российские силовики утверждают, что «при досмотре у него обнаружили вещество, предположительно, являющееся наркотиком, оно направлено на экспертизу».

Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины назвало «прогнозируемой российской пропагандой» заявления ФСБ о задержанном украинском военном.



Ще на цю тему:

12:30 10.07.2020
Ймовірність атаки Росії із території анексованого Криму: думки аналітиків
10:01 10.07.2020
Наєв назвав кількість російських військових в окупованому Криму
09:30 10.07.2020
Наєв про можливе вторгнення РФ з Криму: Окупанти не готували ударного угруповання
18:45 09.07.2020
Подводная лодка Черноморского РФ легла на грунт
14:15 09.07.2020
Корабль противоминной обороны ЧФ России возвращается в Севастополь из Средиземного моря
11:15 09.07.2020
Україна і НАТО на спільній комісії обговорили ситуацію в регіоні Чорного моря
09:00 09.07.2020
ЮВО: Новобранцев из Волгоградской области впервые отправили служить в Крым
15:03 08.07.2020
В оккупированном Крыму начались боевые учения, участвуют полтысячи военных
08:30 08.07.2020
У Херсонській ОДА прокоментували заяви про можливе вторгнення Росії з Криму
20:30 07.07.2020
Стратегия "троянского коня" США: В России решили, что будет в случае нападения Украины на Крым
18:15 07.07.2020
ВМФ России испытал автономные возможности МРК типа «Каракурт» морским походом
16:15 07.07.2020
Чемпионат Черноморского флота по военному многоборью стартовал в Севастополе
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:45 03.07.2020
В Азербайджане до 20 июля продлили жесткий карантин, в Баку закроют метро
19:15 25.06.2020
Азербайджан получил из Казахстана уже 12 грузовых электровозов
11:46 24.06.2020
Азербайджанская компания поставит нефть в Белоруссию на этой неделе
18:45 23.06.2020
Азербайджан приобретет у Турции ударные БПЛА / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:44 10.07.2020
Президент Болгарії очолив антиурядовий протест після арешту своїх помічників
20:30 09.07.2020
Болгарію та Хорватію допустять до першого етапу вступу в єврозону – ЗМІ
18:30 09.07.2020
Спецслужбы обыскивают помещения в администрации президента Болгарии
17:44 06.07.2020
Болгарія посилить "коронавірусний" контроль через сплеск випадків
Всі новини країни
Греция Греция
16:41 10.07.2020
В Афінах сталися сутички під час акції проти закону про демонстрації
15:15 10.07.2020
Окупанти розповіли про наповнюваність водосховищ дощами
09:45 08.07.2020
У Греції знову зареєстрували нові випадки COVID-19, більшість - у туристів
16:51 06.07.2020
Греція відновить прямі рейси до Британії з 15 липня
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:00 09.07.2020
ЮВО: Российские военные и ВС Южной Осетии выдвинулись в районы проведения совместных учений
17:15 09.07.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Абхазии "уничтожали" диверсантов в горах
20:15 07.07.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии проходит батальонно-тактическое учение
16:45 07.07.2020
У горах Грузії третю добу гасять лісову пожежу / Відео
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:45 10.07.2020
ЦВК Молдови перейде на спецрежим роботи: заразився співробітник
19:45 03.07.2020
Пророссийский президент Молдовы будет добиваться досрочных парламентских выборов
20:30 02.07.2020
Проросійський Додон може програти на виборах президента Молдови – рейтинги
11:40 01.07.2020
У Молдові визнали неконституційними високі штрафи за порушення карантину
Всі новини країни
Россия Россия
20:30 10.07.2020
Позиція РФ нагадує комедійну оперу: ми чуємо пісні знову і знову, але нас не переконує гра, - постпред США при ОБСЄ Гілмор
18:30 10.07.2020
Нідерланди готують позов до ЄСПЛ проти Росії через збитий МН17
13:45 10.07.2020
Пандемія: в Росії вже понад 11 тисяч жертв, за добу захворіло 6635 осіб
11:31 10.07.2020
У Путіна немає необхідності наступати зараз на Україну – Геращенко
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:41 10.07.2020
Колишній радянський аеродром в Румунії може стати базою ВПС НАТО на Чорному морі - ЗМІ
17:47 08.07.2020
В Румунії підтвердили рекордні 555 випадків коронавірусу
17:51 30.06.2020
Румунія планує скасувати спецпенсії для посадовців, засуджених за корупцію
11:31 24.06.2020
Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл
Всі новини країни
Турция Турция
17:41 10.07.2020
Суд Туреччини дозволив перетворити Собор Святої Софії на мечеть
11:44 10.07.2020
Представник Ердогана про передачу собору Святої Софії під мечеть: це не заважатиме туристам
18:15 09.07.2020
США включат Кипр в военную программу
16:15 09.07.2020
За полгода турецкий экспорт в Россию вырос на 3%
Всі новини країни
Украина Украина
11:20 12.07.2020
Оккупационные власти Крыма продлили арест похищенному украинскому военнослужащему
08:30 12.07.2020
У Криму призначили дату розгляду апеляції на рішення "суду" про розшук Бекірова
20:45 10.07.2020
Годжес: У разі наступу РФ Україні слід чекати кібератак і блокади Азова
20:15 10.07.2020
Кораблі НАТО після навчань у Чорному морі зайдуть у порт Одеси
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд