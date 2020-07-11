Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 10 июля отклонил апелляционную жалобу на продление ареста украинского военного Евгения Добринского.

Как пишет ghall.com, об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщал адвокат Ислям Велиляев.

«На судебном заседании я настаивал на доводах, изложенных в своей апелляционной жалобе – просил изменить меру пресечения в отношении Добринского на иную, более мягкую. Мой подзащитный также поддержал мою апелляционную жалобу. Он пояснил суду, что у него мама инвалид первой группы, она незрячая, она находится на его иждивении и просил поменять меру пресечения, чтобы он имел возможность связываться с матерью», – рассказал адвокат.

По его словам, «доводы защиты были услышаны, но не приняты во внимание».

«Судья Верховного суда Крыма, вернувшись из совещательной комнаты, оставил в силе решение Киевского районного суда Симферополя от 26 июня, тем самым закрепил данное решение. Это означает, что Добринскому оставили меру пресечения в виде заключения под стражей до 1 сентября 2020 года», – сказал Велиляев.

Адвокат рассказал, что смог пообщаться с украинским военным до и после суда.

«Чувствует он себя хорошо, удовлетворительно. Находится он в спецблоке под видеонаблюдением. В камере два человека. Его сокамерник тоже гражданин Украины и с ним у него никаких проблем нет. Кроме его близких родственников (украинского военного – КР), с материковой части Украины его судьбой никто не интересуется», – добавил адвокат.

Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя 26 июня продлил на два месяца арест украинскому военному Евгению Добринскому, задержанному ранее вблизи админграницы аннексированного Крыма с Херсонской областью.

Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины сообщила, что 30 мая, приблизительно в пять утра, на админгранице аннексированного Россией Крыма с Херсонской областью, возле Чонгара, пропал украинский военнослужащий. Позже в ВСУ сообщили, что пропавший – Евгений Добринский.

3 июня подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал его на месяц. Защита украинского военного подала апелляционную жалобу на данное решение.

Перед этим о задержании Добринского сообщила российская ФСБ. В отношении украинского военного возбуждено уголовное дело «о незаконном пересечении границы России». Также российские силовики утверждают, что «при досмотре у него обнаружили вещество, предположительно, являющееся наркотиком, оно направлено на экспертизу».

Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины назвало «прогнозируемой российской пропагандой» заявления ФСБ о задержанном украинском военном.