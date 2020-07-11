Дело МН17: Нидерланды хотят подключить другие страны к иску против России

11:00 13.07.2020   Украина

Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов сообщил, что Амстердам рассматривает возможность участия других стран в процессе против РФ в Европейском суде по правам человека относительно сбитого малайзийского лайнера Boeing-777 над Донбассом в июне 2014 года.

Как пишет ghall.com, об этом сообщил Информационный навигатор.

«Очень важно, что инициируя межгосударственный спор, Нидерланды выступают от имени всех погибших и их родственников. Нидерландская сторона также рассматривает возможность включения других государств в этот процесс. В частности, государств-членов ССГ и государств, граждане которых погибли в результате атаки самолета», — рассказал Ченцов.

Украина примет решение присоединяться ли к процессу по результатам рассмотрения дела «Украина против РФ» в МС ООН и ранее инициированного Украиной межгосударственного иска против РФ в ЕСПЧ с привлечением органов, которые ведут эти дела, соответственно, МИД и Минюста, объяснил посол.

Дипломат отметил, что подача иска Нидерландами — очень важный шаг, дополняющий мероприятия во исполнение резолюции СБ ООН 2166. Он уверен, что присоединение страны к иску семей погибших против РФ в ЕСПЧ накануне шестой годовщины гибели самолета является важным символическим жестом, который оценят семьи погибших.



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