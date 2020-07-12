Германия призвала ЕС ввести беспрецедентные санкции против России

10:45 13.07.2020   Россия

Правительство Германии в начале июня предложило странам-членам ЕС совместно ввести санкции против России за масштабную кибератаку на германский бундестаг пять лет назад.

Однако решение по этому вопросу пока не принято, сообщило в воскресенье, 12 июля, агентство dpa со ссылкой на копию официального ответа правительства на так называемый малый запрос фракции Левой партии в парламенте ФРГ, передает ghall.com со ссілкой на DW.

Правительство ФРГ в кибератаке на бундестаг обвиняет российскую военную разведслужбу ГРУ. Федеральная прокуратура ФРГ 5 мая выдала ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, который “в качестве члена хакерской группы АРТ28 предположительно руководил кибератакой на германский бундестаг в апреле-мае 2015 года”.

Если страны ЕС примут предложение Германии, это станет первым случаем применения санкционного режима ЕС за кибератаки – законодательства, принятого еще в 2017 году. В официальном ответе на запрос фракции Левой партии говорится, что “федеральное правительство обосновало предложение о введении санкций в рамках ЕС материалами, полученными как от разведслужб, так и из общедоступных источников”.



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