Германия призвала ЕС ввести беспрецедентные санкции против России
|10:45 13.07.2020
|Россия
Правительство Германии в начале июня предложило странам-членам ЕС совместно ввести санкции против России за масштабную кибератаку на германский бундестаг пять лет назад.
Однако решение по этому вопросу пока не принято, сообщило в воскресенье, 12 июля, агентство dpa со ссылкой на копию официального ответа правительства на так называемый малый запрос фракции Левой партии в парламенте ФРГ, передает ghall.com со ссілкой на DW.
Правительство ФРГ в кибератаке на бундестаг обвиняет российскую военную разведслужбу ГРУ. Федеральная прокуратура ФРГ 5 мая выдала ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, который “в качестве члена хакерской группы АРТ28 предположительно руководил кибератакой на германский бундестаг в апреле-мае 2015 года”.
Если страны ЕС примут предложение Германии, это станет первым случаем применения санкционного режима ЕС за кибератаки – законодательства, принятого еще в 2017 году. В официальном ответе на запрос фракции Левой партии говорится, что “федеральное правительство обосновало предложение о введении санкций в рамках ЕС материалами, полученными как от разведслужб, так и из общедоступных источников”.
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