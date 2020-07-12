Путін заявив, що відносини з Україною зіпсувалися не через Крим
|10:30 13.07.2020
|Крым
Президент Росії Володимир Путін заявив, що погіршення відносин Москви і Києва не пов'язане з окупацією українського півострова Крим Росією.
Про це Путін розповів в каналу "Россия 1", пише Українська правда з посиланням на російськи ЗМІ.
"Те, що у нас відносини зіпсувалися з Україною, з Кримом в принципі не пов'язано... Ця піна (негатив у відносинах двох країн - ред.) рано чи пізно спаде", - заявив Путін.
За його словами, у 2014 року в Україні відбувся "державний переворот і захоплення влади" і після цього погляди і шляхи Росії з керівництвом України "стали діаметрально протилежними і розійшлися".
Тільки після цього, за його словами, "Крим повернувся до складу Росії".
Нагадаєм, Росія анексувала український півострів Крим в березні 2014 року, прикрившись незаконним "референдумом", проведеним у присутності озброєних людей у військовій формі.
Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу ввели проти неї економічні санкції за це.
Кремль заперечує анексію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості". Спочатку РФ заперечувала наявність своїх військових, але потім визнала "зелених чоловічків" своїми людьми.
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