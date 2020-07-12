Президент Росії Володимир Путін заявив, що погіршення відносин Москви і Києва не пов'язане з окупацією українського півострова Крим Росією.

Про це Путін розповів в каналу "Россия 1", пише Українська правда з посиланням на російськи ЗМІ.

"Те, що у нас відносини зіпсувалися з Україною, з Кримом в принципі не пов'язано... Ця піна (негатив у відносинах двох країн - ред.) рано чи пізно спаде", - заявив Путін.

За його словами, у 2014 року в Україні відбувся "державний переворот і захоплення влади" і після цього погляди і шляхи Росії з керівництвом України "стали діаметрально протилежними і розійшлися".

Тільки після цього, за його словами, "Крим повернувся до складу Росії".

Нагадаєм, Росія анексувала український півострів Крим в березні 2014 року, прикрившись незаконним "референдумом", проведеним у присутності озброєних людей у ​​військовій формі.

Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу ввели проти неї економічні санкції за це.

Кремль заперечує анексію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості". Спочатку РФ заперечувала наявність своїх військових, але потім визнала "зелених чоловічків" своїми людьми.