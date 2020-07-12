Громадянина Грузії викрали та поранили проросійські сепаратисти

10:00 13.07.2020   Грузия

Служба державної безпеки Грузії заявила про викрадення громадянина цієї країни представниками мілітарних формувань так званої Південної Осетії.

Як повідомляє портал "Apsny.ge", жителя села Квемо Чала, що знаходиться біля кордону із невизнаною "Південною Осетією", було поранено під час захоплення та викрадено на територію, непідконтрольну Грузії, пише Європейська правда.

"Під час незаконного затримання представники російських окупаційних сил поранили зазначеного людини в ногу з вогнепальної зброї, після чого незаконно обмежили його свободу. У зв'язку з вищезазначеним серйозним інцидентом, досконалим російськими окупаційними силами, негайно активована гаряча, і проінформована місія спостерігачів ЄС і співголови Женевських міжнародних дискусій.

Даний факт є небезпечним прецедентом. Ще раз підтверджується, що небезпечна практика незаконних затримань створює грунт для серйозних інцидентів і загострення ситуації. Незаконні дії окупаційних сил є деструктивними по суті і завдають серйозної шкоди обстановці безпеки на місцях ", - йдеться в заяві СДБ Грузії.

У так званій Південній Осетії підтвердили факт затримання, проте наголошують, що вищесказана особа першою відкрила вогонь із вогнепальної зброї по їх "військовослужбовцям". При цьому там не пояснюють, де саме відбулося це затримання.



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