COVID-19 подтвержден у 16 человек за сутки в Крыму, в Севастополе - у 4

09:30 13.07.2020   Крым

Коронавирусная инфекция выявлена у 16 человек в оккупированном Крыму за прошедшие сутки. 

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов, пишет Крыминформ.

«За 11 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 16 случаев коронавирусной инфекции. 1 случай выявлен при проведении противоэпидемических мероприятий, 8 – при обращении за медицинской помощью, 7 – при скрининге здоровых лиц», - написал Аксенов. 

С начала пандемии зарегистрировано 871 случай COVID-19. «53 из них завозные из-за границы, 99 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 625 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 94 - при лабораторном скрининге здоровых лиц», - добавил т.н. "глава Крыма".  

Четыре новых случая подтверждено в Севастополе за прошедшие сутки. Об этом сообщила пресс-служба оккупационного правительства города. 

«По состоянию на утро 12 июля зарегистрированы четыре новых случая заболевания COVID-19. Все заболевшие – люди, приехавшие в Севастополь из других регионов России. Проводится эпидрасследование. Ещё один человек выписан после выздоровления», - говорится в сообщении. 

Всего в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболел 271 человек. В настоящий момент в стационарах находится 48 человек. Выздоровели 210 человек, 5 человек умерло.  На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 138 человек, в городской больнице № 9 – 95.  Под наблюдением по месту жительства – 768 человек.



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