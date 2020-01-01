Всесвітня рада церков (ВРЦ) і Євангельська церква Німеччини звернулися до президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана з листом, в якому закликали його переглянути рішення про позбавлення Собору Софії статусу музею.

За словами представників Всесвітньої ради церков, що об'єднує 350 церков і понад 500 млн віруючих, ставши мечеттю, Айя-Софія перетвориться в символ гноблення і роз'єднаності. Рішення Ердогана викликало у них почуття "горя і розчарування", вказали автори листа. "З 1934 року Айя-Софія була місцем відкритості, зустрічей і натхнення для представників усіх національностей і релігій", - вказав в.о. генерального секретаря ВРЦ Іоан Саука, повідомляє ZN,UA.

Раніше дозвіл Державної ради Туреччини використовувати собор Святої Софії в Стамбулі в якості мечеті розкритикували представники Конференції католицьких єпископів, Євросоюзу і ЮНЕСКО, що визнала в 1985 році собор частиною світової культурної спадщини. У свою чергу уповноважений уряду Німеччини з питань свободи віросповідання Маркус Грюбель (Markus Grübel) заявив, що Туреччина відвертається від Європи і поваги по відношенню до інших релігій.

У свою чергу, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив в суботу, що Анкара не орієнтується на думку інших держав в питанні зміни статусу комплексу Свята Софія і перетворення його в діючу мечеть, повідомляє "Анадолу".

"Туреччина прийняла рішення про зміну статусу Святої Софії з музею на мечеть на підставі бажання і волі народу. Думка інших країн не може вплинути на наше рішення", - зазначив він.

Ердоган додав, що ті, хто критикують Туреччину, "не можуть боротися з ісламофобією на своїй території". Він також назвав це рішення суверенним правом.

У п'ятницю президент Туреччини підписав указ про зміну статусу Святої Софії, яка відкриється як мечеть для служби 24 липня.