Всесвітня рада церков закликала Ердогана переглянути рішення по Святій Софії
|09:15 13.07.2020
|Турция
Всесвітня рада церков (ВРЦ) і Євангельська церква Німеччини звернулися до президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана з листом, в якому закликали його переглянути рішення про позбавлення Собору Софії статусу музею.
За словами представників Всесвітньої ради церков, що об'єднує 350 церков і понад 500 млн віруючих, ставши мечеттю, Айя-Софія перетвориться в символ гноблення і роз'єднаності. Рішення Ердогана викликало у них почуття "горя і розчарування", вказали автори листа. "З 1934 року Айя-Софія була місцем відкритості, зустрічей і натхнення для представників усіх національностей і релігій", - вказав в.о. генерального секретаря ВРЦ Іоан Саука, повідомляє ZN,UA.
Раніше дозвіл Державної ради Туреччини використовувати собор Святої Софії в Стамбулі в якості мечеті розкритикували представники Конференції католицьких єпископів, Євросоюзу і ЮНЕСКО, що визнала в 1985 році собор частиною світової культурної спадщини. У свою чергу уповноважений уряду Німеччини з питань свободи віросповідання Маркус Грюбель (Markus Grübel) заявив, що Туреччина відвертається від Європи і поваги по відношенню до інших релігій.
У свою чергу, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив в суботу, що Анкара не орієнтується на думку інших держав в питанні зміни статусу комплексу Свята Софія і перетворення його в діючу мечеть, повідомляє "Анадолу".
"Туреччина прийняла рішення про зміну статусу Святої Софії з музею на мечеть на підставі бажання і волі народу. Думка інших країн не може вплинути на наше рішення", - зазначив він.
Ердоган додав, що ті, хто критикують Туреччину, "не можуть боротися з ісламофобією на своїй території". Він також назвав це рішення суверенним правом.
У п'ятницю президент Туреччини підписав указ про зміну статусу Святої Софії, яка відкриється як мечеть для служби 24 липня.
Ще на цю тему:
В Турции женщинам-офицерам разрешили носить хиджабы
Эрдоган: Понятия радикализм и ислам несовместимы
Армянский храм Гомк в Турции отныне будет относиться к селу Мешели
В Трудовой кодекс Турции хотят включить право на пятничный намаз
В турецких центрах йоги запретили буддийскую символику
В Бурсе выставлена на продажу церковь XIII века
В Турции издали Коран на армянском языке
Президент Турции раскритиковал австрийский «Закон об исламе»
В Турции впервые за 90 лет построят христианскую церковь
В Турции в начальных классах уроки религии будут обязательными
В 2014 году турки потратили $1,1 млрд. на религиозный туризм
В Турции создана «Ассоциация атеистов»