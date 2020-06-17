Розгляд апеляційної скарги адвоката Олексія Ладіна на рішення Центрального районного "суду" м.Сімферополя про оголошення в розшук колишнього політв'язня Едема Бекірова заплановано на 13 липня 2020 року в так званому "верховному суді" окупованого Криму.

Про це Ладін написав у Facebook, передає Укрінформ.

"13 липня 2020 року в верховному суді Криму відбудеться розгляд апеляції захисту на постанову судді Центрального районного суду Деменко про оголошення в розшук Едема Бекірова", - повідомив Ладін.

Він нагадав, що ФСБ «абсурдно інкримінувало» Бекірову зберігання і передачу близько 14 кг вибухівки та боєприпасів, утримуючи його підзахисного в СІЗО Сімферополя до зміни запобіжного заходу на домашній арешт.

"Проте 7 вересня 2019 року Едем Бекіров разом з 24 затриманими моряками і ще 10 політв'язнями зміг повернутися в Україну, в результаті великого «обміну». І от суддя Центрального суду Сімферополя «з подивом» встановив, що Бекіров відсутній у Сімферополі, в зв'язку з чим оголосив його в розшук. Рішення було оскаржене", - написав Ладін.

Адвокат запросив всіх небайдужих прийти 13 липня о 10.00 до будівлі «верховного суду» Криму, щоб підтримати Бекірова.

57-річний Бекіров був затриманий 12 грудня 2018 року на в'їзді в Крим і звинувачений за ч. 2 ст.222, ч.2 ст. 222.1 (зберігання і передача вибухонебезпечних речовин і патронів).

13 грудня Київська районний «суд» Сімферополя заарештував Бекірова на два місяці, потім цей запобіжний захід неодноразово продовжували попри те, що він — інвалід I групи (ампутована нога), хворий на цукровий діабет, а також переніс інфаркт і операцію на серці.

Нагадаємо: 7 вересня 2019 року між Україною і РФ відбувся обмін утримуваними особами в форматі 35 на 35. На батьківщину повернулися 11 незаконно засуджених українців: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Микола Карп'юк, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Станіслав Клих, Олексій Сизонович, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панов, Артур Панов, а також 24 моряки, які були захоплені Росією в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.

У травні 2020 року Центральний районний «суд» м.Сімферополя оголосив у розшук громадянина України Едема Бекірова.