В Ірані назвали нову причину катастрофи літака МАУ

08:30 13.07.2020   Украина

У комплексі ППО, який збив літак Міжнародних авіаліній України в Ірані, були порушені налаштування, оскільки раніше його переміщували.

Як пише Укрінформ, про це повідомляється в доповіді Організації цивільної авіації Ірану, повідомляє ТАСС.

"Один з комплексів ППО Тегерану був переміщений. Це призвело до зміни його географічного положення та напрямку. Після переміщення не було переналаштування", - йдеться у документі.

У доповіді уточнюється, що у зв'язку з невірними налаштуваннями система помилково ідентифікувала український літак як об'єкт, що рухається з південно-західного напрямку в бік Тегерану, тоді як лайнер насправді вилітав з іранської столиці.

Раніше іранські військові стверджували, що літак МАУ був збитий випадково в результаті людської помилки.

Як повідомлялось, 8 січня 2020 року після вильоту з тегеранського аеропорту ім. імама Хомейні було збито літак авіакомпанії МАУ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів та дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів та екіпаж. Також серед загиблих — громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що катастрофа сталася через технічну проблему літака, проте 11 січня Іран визнав, що авіалайнер був помилково збитий бійцями Корпусу вартових Ісламської революції.

Згодом також стало відомо, що літак МАУ був збитий двома ракетами зенітно-ракетної системи "Тор-М1", яку Іран отримав з РФ.

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ наполягала на передачі бортових самописців до Франції, яка має необхідні технічні можливості для розшифрування.

Офіційний представник Ірану в міжнародній організації цивільної авіації ще у березні погодився передати бортові самописці Франції або Україні для аналізу, проте досі цього не було зроблено.

Наразі в Ірані затримано шістьох обвинувачених у зв'язку зі справою щодо збитого літака МАУ.



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