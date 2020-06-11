В Україні стало на рейд судно з хворими на коронавірус на борту

08:15 13.07.2020   Украина

Судно "Софія" під прапором Ліберії перебуває на рейді в порту "Південний". На судні зафіксовано спалах коронавірусу. Екіпаж знаходиться на карантині. 

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на нараді в Офісі президента України. За словами Степанова, захворювання на коронавірус підтвердили у більшості членів команди судна. Зараз хворі перебувають під наглядом лікарів, пише ZN,UA.

Крім того, відомство визначило маршрути для їх госпіталізації в разі потреби.

За словами директора департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергія Погорельцева, судно знаходиться зараз на рейді в порту "Південний". Надалі судно планує перейти в порт "Миколаїв".

За словами Погорельцева, судно знаходиться в територіальних водах України під прапором Ліберії.

"Оскільки судно знаходиться в Україні, то питанням надання допомоги членам екіпажу займається Адміністрація морських портів України", - розповів він.

«Ситуация ухудшается, могут вернуть жесткий карантин» - Кличко о коронавирусе в Киеве.

А ось що пише стосовно судна "Софія", на якому виявили спалах вірусу, що зараз знаходится на рейді порту Південний, пише головний редактор BSNews Андрій Клименко

"Моніторинговій групі незрозуміло, чому одразу не сказали деталі. Ти: більш, що все на поверхні.

Судно - німецьке, належить HS BEREEDERUNGS GMBH & CO KG, Thyssenstrasse 16, 49733 Haren (Ems), Germany.

Вийшло 19.06.2020 з Нью-Йорка (карта 2). Прямує до порту Октябрьск (а не просто в Миколаїв).

Судна такого типу часто використовують для перевезення негабаритних вантажів.

Судно (SOPHIA, IMO: 9467017. Vessel Type General Cargo.
MMSI: 636092330. Call Sign: D5AM2. Flag: Liberia [LR]
Summer DWT: 12590 t. Length Overall x Breadth Extreme: 138.03 x 21.34 m. Year Built: 2011).

Ніяк не можуть в нас чиновники зрозуміти: будь-яке замовчування породжує підозри".



Ще на цю тему:

15:45 09.07.2020
Одеська Держекоінспекція підрахувала збитки від аварії танкера «Делфі»
15:30 09.07.2020
Сильный ветер оторвал все швартовые канаты у лайнера "Князь Владимир" в Сочи
16:30 07.07.2020
В Бердянском порту застряли моряки турецкого судна Rusen Mete
09:00 03.07.2020
На одеському пляжі готуються до підняття затонулого танкера
21:40 25.06.2020
Сухогруз, проходивший по Панамскому каналу, разрушил железнодорожный мост / Видео
19:30 25.06.2020
Собственнику затонувшего в Одессе танкера дали еще месяц на подъем судна
17:30 25.06.2020
Біля берегів Норвегії сів на мілину російський траулер / Фото
17:45 23.06.2020
У 16 членов экипажа российского судна подтвердился коронавирус
17:15 11.06.2020
В Одесі оштрафували капітана судна через забруднення морського середовища
12:45 11.06.2020
Координацию морских аварийно-спасательных служб РФ возложат на правительство
19:30 09.06.2020
До Німеччини повернувся останній лайнер, який через коронавірус пів року був у круїзі / Фото
13:45 05.06.2020
В Волго-Каспийском морском судоходном канале сел на мель сухогруз
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:15 13.07.2020
Азербайджан та Вірменія повідомили про зіткнення на кордоні. Є загиблі
16:45 03.07.2020
В Азербайджане до 20 июля продлили жесткий карантин, в Баку закроют метро
19:15 25.06.2020
Азербайджан получил из Казахстана уже 12 грузовых электровозов
11:46 24.06.2020
Азербайджанская компания поставит нефть в Белоруссию на этой неделе
Всі новини країни
Армения Армения
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:40 13.07.2020
Тисячі болгар вимагали відставки уряду
09:00 13.07.2020
Президент Болгарії закликав уряд і генпрокурора піти у відставку
12:44 10.07.2020
Президент Болгарії очолив антиурядовий протест після арешту своїх помічників
20:30 09.07.2020
Болгарію та Хорватію допустять до першого етапу вступу в єврозону – ЗМІ
Всі новини країни
Греция Греция
16:41 10.07.2020
В Афінах сталися сутички під час акції проти закону про демонстрації
15:15 10.07.2020
Окупанти розповіли про наповнюваність водосховищ дощами
09:45 08.07.2020
У Греції знову зареєстрували нові випадки COVID-19, більшість - у туристів
16:51 06.07.2020
Греція відновить прямі рейси до Британії з 15 липня
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:30 13.07.2020
ЮВО: Активная фаза совместного учения прошла в Абхазии с участием российских военнослужащих и ВС Абхазии
12:00 13.07.2020
ЮВО: 3, 5 тысячи российских военных приняли участие в учениях в Южной Осетии
10:00 13.07.2020
Громадянина Грузії викрали та поранили проросійські сепаратисти
19:00 09.07.2020
ЮВО: Российские военные и ВС Южной Осетии выдвинулись в районы проведения совместных учений
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:45 10.07.2020
ЦВК Молдови перейде на спецрежим роботи: заразився співробітник
19:45 03.07.2020
Пророссийский президент Молдовы будет добиваться досрочных парламентских выборов
20:30 02.07.2020
Проросійський Додон може програти на виборах президента Молдови – рейтинги
11:40 01.07.2020
У Молдові визнали неконституційними високі штрафи за порушення карантину
Всі новини країни
Россия Россия
14:45 13.07.2020
Экспортные доходы российского «Газпрома» рухнули до минимума за 18 лет
13:20 13.07.2020
Під час катастрофи літака Ан-2 в РФ загинула людина
12:45 13.07.2020
В Москве из радиоактивного могильника сливали отходы под ж/д станцию / Фото
10:45 13.07.2020
Германия призвала ЕС ввести беспрецедентные санкции против России
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:41 10.07.2020
Колишній радянський аеродром в Румунії може стати базою ВПС НАТО на Чорному морі - ЗМІ
17:47 08.07.2020
В Румунії підтвердили рекордні 555 випадків коронавірусу
17:51 30.06.2020
Румунія планує скасувати спецпенсії для посадовців, засуджених за корупцію
11:31 24.06.2020
Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл
Всі новини країни
Турция Турция
09:15 13.07.2020
Всесвітня рада церков закликала Ердогана переглянути рішення по Святій Софії
17:41 10.07.2020
Суд Туреччини дозволив перетворити Собор Святої Софії на мечеть
11:44 10.07.2020
Представник Ердогана про передачу собору Святої Софії під мечеть: це не заважатиме туристам
18:15 09.07.2020
США включат Кипр в военную программу
Всі новини країни
Украина Украина
15:15 13.07.2020
Цифрові турецькі радіостанції ASELSAN для ЗСУ пройшли перевірку Держспецзв’язку
15:00 13.07.2020
Оккупанты признли, что реконструкция Воронцовского дворца сорвана
14:30 13.07.2020
Міністри оборони України та Туреччини обговорили ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні
14:15 13.07.2020
Оккупанты озвучили проект подачи воды из Кубани в Крым по дну моря
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд