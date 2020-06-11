Судно "Софія" під прапором Ліберії перебуває на рейді в порту "Південний". На судні зафіксовано спалах коронавірусу. Екіпаж знаходиться на карантині.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на нараді в Офісі президента України. За словами Степанова, захворювання на коронавірус підтвердили у більшості членів команди судна. Зараз хворі перебувають під наглядом лікарів, пише ZN,UA.

Крім того, відомство визначило маршрути для їх госпіталізації в разі потреби.

За словами директора департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергія Погорельцева, судно знаходиться зараз на рейді в порту "Південний". Надалі судно планує перейти в порт "Миколаїв".

За словами Погорельцева, судно знаходиться в територіальних водах України під прапором Ліберії.

"Оскільки судно знаходиться в Україні, то питанням надання допомоги членам екіпажу займається Адміністрація морських портів України", - розповів він.

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А ось що пише стосовно судна "Софія", на якому виявили спалах вірусу, що зараз знаходится на рейді порту Південний, пише головний редактор BSNews Андрій Клименко.

"Моніторинговій групі незрозуміло, чому одразу не сказали деталі. Ти: більш, що все на поверхні.

Судно - німецьке, належить HS BEREEDERUNGS GMBH & CO KG, Thyssenstrasse 16, 49733 Haren (Ems), Germany.

Вийшло 19.06.2020 з Нью-Йорка (карта 2). Прямує до порту Октябрьск (а не просто в Миколаїв).

Судна такого типу часто використовують для перевезення негабаритних вантажів.

Судно (SOPHIA, IMO: 9467017. Vessel Type General Cargo.

MMSI: 636092330. Call Sign: D5AM2. Flag: Liberia [LR]

Summer DWT: 12590 t. Length Overall x Breadth Extreme: 138.03 x 21.34 m. Year Built: 2011).

Ніяк не можуть в нас чиновники зрозуміти: будь-яке замовчування породжує підозри".