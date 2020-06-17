Міністерство національної оборони Польщі повідомляє, що у вівторок, 14 липня, почнуться нові навчання американської армії. У них візьмуть участь і польські військові.

Навчання «Emergency Deployment Readiness Exercise», які пройдуть під командуванням Міністерства оборони США, покликані перевірити готовність американських військ до швидкої передислокації через Атлантику в рамках союзницької допомоги європейським країнам. З 14 по 23 липня в Європу буде перекинуто американський бронетанковий підрозділ, пише ZN,UA.

Навчання поділене на три етапи. Спочатку солдати США перетнуть Атлантику. Наступний етап передбачає отримання важкого обладнання на полігоні Берген-Гон і його перевезення на полігон в Дравську Поморському. На третьому етапі польські та американські військові візьмуть участь в об'єднаному вогневому навчанні.

З 5 по 19 червня на полігоні в Дравську Поморському польські та американські війська провели об'єднані навчання «Allied Spirit» за участю 6000 вояків. Метою «DEFENDER-Europe 20» є формування стратегічної готовності до підтримки національної оборони США і до досягнення головних цілей НАТО (в тому числі відлякування потенційного агресора).

Міністерство національної оборони відзначає, що, з огляду на епідемічну ситуацію під час навчань будуть застосовуватися всі необхідні заходи, щоб забезпечити захист учасників навчань і місцевого населення від поширення COVID-19.

Раніше повідомлялося про те, що США планують військові навчання з Кіпром.