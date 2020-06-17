У Польщі розпочнуться навчання американської армії

08:00 13.07.2020   Россия

Міністерство національної оборони Польщі повідомляє, що у вівторок, 14 липня, почнуться нові навчання американської армії. У них візьмуть участь і польські військові.

Навчання «Emergency Deployment Readiness Exercise», які пройдуть під командуванням Міністерства оборони США, покликані перевірити готовність американських військ до швидкої передислокації через Атлантику в рамках союзницької допомоги європейським країнам. З 14 по 23 липня в Європу буде перекинуто американський бронетанковий підрозділ, пише ZN,UA.

Навчання поділене на три етапи. Спочатку солдати США перетнуть Атлантику. Наступний етап передбачає отримання важкого обладнання на полігоні Берген-Гон і його перевезення на полігон в Дравську Поморському. На третьому етапі польські та американські військові візьмуть участь в об'єднаному вогневому навчанні.

З 5 по 19 червня на полігоні в Дравську Поморському польські та американські війська провели об'єднані навчання «Allied Spirit» за участю 6000 вояків. Метою «DEFENDER-Europe 20» є формування стратегічної готовності до підтримки національної оборони США і до досягнення головних цілей НАТО (в тому числі відлякування потенційного агресора).

Міністерство національної оборони відзначає, що, з огляду на епідемічну ситуацію під час навчань будуть застосовуватися всі необхідні заходи, щоб забезпечити захист учасників навчань і місцевого населення від поширення COVID-19.

Раніше повідомлялося про те, що США планують військові навчання з Кіпром.



Ще на цю тему:

11:30 09.07.2020
Литва усилит восточный фланг НАТО американскими боевыми вертолетами
17:00 07.07.2020
Есмінець ВМС США Porter завершив патрулювання у Чорному морі
11:00 07.07.2020
НАТО и Эстония готовятся противостоять угрозе со стороны России
13:00 03.07.2020
НАТО: Подлодки РФ активизировались в Атлантике в 2019 году
20:00 01.07.2020
НАТО открыло новую военную базу в граничащей с Россией стране / Фото
12:15 01.07.2020
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник Космического командования ВВС США
11:15 01.07.2020
НАТО затвердив новий план оборони Польщі та країн Балтії
12:00 29.06.2020
РФ подняла по тревоге авиацию из-за триады самолетов США над Черным морем / Видео
08:40 29.06.2020
Генсек НАТО наголосив на важливості американської присутності в Європі
14:15 25.06.2020
США запустили второй за неделю военный спутник с МКС
14:00 25.06.2020
Росія становить загрозу для інших країн – глава Бундесверу
11:15 25.06.2020
Спільна заява Трампа та Дуди: переведення військових США з ФРН до Польщі є сигналом для Росії
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:15 13.07.2020
Азербайджан та Вірменія повідомили про зіткнення на кордоні. Є загиблі
16:45 03.07.2020
В Азербайджане до 20 июля продлили жесткий карантин, в Баку закроют метро
19:15 25.06.2020
Азербайджан получил из Казахстана уже 12 грузовых электровозов
11:46 24.06.2020
Азербайджанская компания поставит нефть в Белоруссию на этой неделе
Всі новини країни
Армения Армения
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:40 13.07.2020
Тисячі болгар вимагали відставки уряду
09:00 13.07.2020
Президент Болгарії закликав уряд і генпрокурора піти у відставку
12:44 10.07.2020
Президент Болгарії очолив антиурядовий протест після арешту своїх помічників
20:30 09.07.2020
Болгарію та Хорватію допустять до першого етапу вступу в єврозону – ЗМІ
Всі новини країни
Греция Греция
16:41 10.07.2020
В Афінах сталися сутички під час акції проти закону про демонстрації
15:15 10.07.2020
Окупанти розповіли про наповнюваність водосховищ дощами
09:45 08.07.2020
У Греції знову зареєстрували нові випадки COVID-19, більшість - у туристів
16:51 06.07.2020
Греція відновить прямі рейси до Британії з 15 липня
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:30 13.07.2020
ЮВО: Активная фаза совместного учения прошла в Абхазии с участием российских военнослужащих и ВС Абхазии
12:00 13.07.2020
ЮВО: 3, 5 тысячи российских военных приняли участие в учениях в Южной Осетии
10:00 13.07.2020
Громадянина Грузії викрали та поранили проросійські сепаратисти
19:00 09.07.2020
ЮВО: Российские военные и ВС Южной Осетии выдвинулись в районы проведения совместных учений
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:45 10.07.2020
ЦВК Молдови перейде на спецрежим роботи: заразився співробітник
19:45 03.07.2020
Пророссийский президент Молдовы будет добиваться досрочных парламентских выборов
20:30 02.07.2020
Проросійський Додон може програти на виборах президента Молдови – рейтинги
11:40 01.07.2020
У Молдові визнали неконституційними високі штрафи за порушення карантину
Всі новини країни
Россия Россия
14:45 13.07.2020
Экспортные доходы российского «Газпрома» рухнули до минимума за 18 лет
13:20 13.07.2020
Під час катастрофи літака Ан-2 в РФ загинула людина
12:45 13.07.2020
В Москве из радиоактивного могильника сливали отходы под ж/д станцию / Фото
10:45 13.07.2020
Германия призвала ЕС ввести беспрецедентные санкции против России
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:41 10.07.2020
Колишній радянський аеродром в Румунії може стати базою ВПС НАТО на Чорному морі - ЗМІ
17:47 08.07.2020
В Румунії підтвердили рекордні 555 випадків коронавірусу
17:51 30.06.2020
Румунія планує скасувати спецпенсії для посадовців, засуджених за корупцію
11:31 24.06.2020
Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл
Всі новини країни
Турция Турция
09:15 13.07.2020
Всесвітня рада церков закликала Ердогана переглянути рішення по Святій Софії
17:41 10.07.2020
Суд Туреччини дозволив перетворити Собор Святої Софії на мечеть
11:44 10.07.2020
Представник Ердогана про передачу собору Святої Софії під мечеть: це не заважатиме туристам
18:15 09.07.2020
США включат Кипр в военную программу
Всі новини країни
Украина Украина
15:15 13.07.2020
Цифрові турецькі радіостанції ASELSAN для ЗСУ пройшли перевірку Держспецзв’язку
15:00 13.07.2020
Оккупанты признли, что реконструкция Воронцовского дворца сорвана
14:30 13.07.2020
Міністри оборони України та Туреччини обговорили ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні
14:15 13.07.2020
Оккупанты озвучили проект подачи воды из Кубани в Крым по дну моря
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд