Годжес: У разі наступу РФ Україні слід чекати кібератак і блокади Азова

20:45 10.07.2020   Украина

У разі, якщо Російська Федерація наважиться на наступ, Україні варто готуватись до потужних кібератак, які виведуть з ладу системи управління, та до повної блокади Азовського моря.

Про це в інтерв’ю виданню "Тиждень" заявив колишній командувач ЗС США в Європі, експерт Центру аналізу європейської політики (CEPA) Бен Годжес, розповідаючи про заходи, до яких може вдатись Кремль, крім звичайних військових, передає  Укрінформ.

"Якщо Кремль наважиться на наступ, слід чекати потужних кібератак проти України, щоб зруйнувати комунікації, вивести з ладу системи управління. Так само вони й надалі докладатимуть зусиль у дезінформаційному аспекті. Я очікую, що почнеться повна блокада Азовського моря", - заявив Годжес.

Він також припускає можливість численних суспільних протестів в Україні, організованих російськими спецслужбами в різних соціальних групах. "Їхня мета — максимально відвернути увагу, тож це будуть різні міста в усіх областях України, не лише на півдні. Вони створять Києву чимало проблем", - вважає експерт.

На думку Годжеса, для Росії восени будуть всі сприятливі передумови - політичні, економічні та військові – для наступу на Україну.

"Звичайно, для цього у вересні будуть всі передумови, як-от літня посуха та нестача води в Криму. До того ж у регіоні триває дезінформаційна операція Кремля, за допомогою якої він намагається говорити про гуманітарну катастрофу. Також цьому сприяють і зміни до конституції РФ, якими російська влада намагається юридично оформити свої претензії на колишні республіки Радянського Союзу. Росіяни й далі видають громадянам України свої паспорти. Це все політичні та економічні умови. Потім треба звернути увагу на військові навчання "Кавказ-2020", які зберуть у регіоні значні сили ЗС РФ", - наголосив експерт.

Також він звернув увагу на інші несприятливі для України аспекти: наразі вся увага США прикута до боротьби з COVID-19, насильства на вулицях та президентських виборів, а Німеччина та Франція недостатньо тиснуть на Росію.

"Якщо Кремль вважатиме, що з боку Заходу реакція буде мінімальною, то це створює певні ризики. Такі розрахунки можуть спричинити атаку певного типу", - наголосив експерт, додавши, що усі згадані передумови для наступу "не обов’язково означають, що атака буде, однак передумови є".

Як повідомлялося раніше, 25 червня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив, що стратегічні командно-штабні навчання збройних сил РФ "Кавказ-2020", активна фаза яких відбудеться наприкінці вересня, підвищують загрозу поновлення Росією широкомасштабних бойових дій проти України у цей період.

10 липня командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що наразі уздовж адміністративної межі між Херсонською областю та Автономною Республікою Крим наразі немає ударного угруповання російських військ, яке б могло здійснити вторгнення на територію України, всі російські підрозділи перебувають в пунктах постійної дислокації.



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