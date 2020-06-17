Кораблі НАТО після навчань у Чорному морі зайдуть у порт Одеси
|20:15 10.07.2020
|Украина
Середземноморська військова флотилія НАТО візьме участь у масштабних навчаннях у Чорному морі. Після учбових маневрів кораблі зайдуть у порт Одеси.
Про це повідомляє іспанське ABC, передає РБК-Україна.
В морській групі 4 кораблі: два ескортних (SNMG) і два протимінних (SNMCMG) з підвищеною готовністю. Очолює флотилію фрегат "Альваро де Басан" (F-101).
Кораблі, як очікується, візьмуть участь в навчаннях, організованих членами та партнерами НАТО. Українські навчання називаються Sea Shield.
Кораблі НАТО, згідно з планом, покинуть Чорне море через 21 день. Але до цього відвідають Одесу, яка знаходиться за 380 км від бази Чорноморського флоту РФ у Севастополі.
Нагадаємо, протягом останнього місяця в акваторію Чорного моря увійшли декілька кораблів НАТО.
Раніше повідомлялося, що через дії Росії Україна і НАТО посилять присутність в чорноморському регіоні.
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