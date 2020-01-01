Пентагон прагне наростити присутність військових літаків на південному сході Європи в рамках стримування російської агресії, пише американське оборонне видання Start and Stripes.

Базою для перебування таких літаків на ротаційній основі може стати аеродром в центральній частині Румунії, повідомляє Голос Америки.

Проект оборонного бюджету США на 2021 рік передбачає виділення 130,5 мільйона доларів на фінансування відновлення бази повітряних сил Кампія-Турзій в Румунії. Гроші передбачено в рамках ініціативи з запевнення Європи, започаткованої в червні 2014 року після анексії Криму Росією.

«Авіабаза Кампія-Турзій є одним з основних факторів здатності Командування силами США в Європі та сервісних компонентів відповідати на зміни в безпеці Європи», - йдеться у бюджетному поданні ВПС США.

Інші проекти, фінансування яких передбачене в рамках ініціативи з запевнення Європи, включають 59 мільйонів доларів на покращенні інфраструктури бази ВМС в Іспанії, 61 мільйон доларів на модернізацію баз ВПС в Німеччині, пише Stars and Stripes.