Колишній радянський аеродром в Румунії може стати базою ВПС НАТО на Чорному морі - ЗМІ
|19:41 10.07.2020
|Румыния
Пентагон прагне наростити присутність військових літаків на південному сході Європи в рамках стримування російської агресії, пише американське оборонне видання Start and Stripes.
Базою для перебування таких літаків на ротаційній основі може стати аеродром в центральній частині Румунії, повідомляє Голос Америки.
Проект оборонного бюджету США на 2021 рік передбачає виділення 130,5 мільйона доларів на фінансування відновлення бази повітряних сил Кампія-Турзій в Румунії. Гроші передбачено в рамках ініціативи з запевнення Європи, започаткованої в червні 2014 року після анексії Криму Росією.
«Авіабаза Кампія-Турзій є одним з основних факторів здатності Командування силами США в Європі та сервісних компонентів відповідати на зміни в безпеці Європи», - йдеться у бюджетному поданні ВПС США.
Інші проекти, фінансування яких передбачене в рамках ініціативи з запевнення Європи, включають 59 мільйонів доларів на покращенні інфраструктури бази ВМС в Іспанії, 61 мільйон доларів на модернізацію баз ВПС в Німеччині, пише Stars and Stripes.
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