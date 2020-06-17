Київ: міністру оборони Туреччини розповіли про нові обшуки й арешти в Криму

19:21 10.07.2020   Крым

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар в рамках офіційного візиту до Києва зустрівся з лідером кримськотатарського народу, депутатом Верховної Ради України Мустафою Джемілєвим і співголовою групи з міжпарламентських зв'язків із Турецькою Республікою, народним депутатом Рустемом Умеровим.

Під час зустрічі міністра Туреччини поінформували про порушення прав корінного народу в анексованому Криму. Про це Крим.Реалії повідомив Умеров.

За його словами, на зустрічі також говорили про політичну ситуацію в Україні. «Ми розповіли міністру оборони Туреччини про останні події в окупованому Криму, зокрема, про обшуки і нові арешти. На сьогодні понад 120 кримських татар перебувають під арештом у тюрмах Криму та Росії. Ці дані ми передавали через МЗС (МЗС України – КР) у посольство Туреччини», – підкреслив Умеров.

За його інформацією, турецька делегація пообіцяла, що обговорюватиме отриману інформацію з Міністерством закордонних справ і передасть ці дані керівництву Туреччини. Умеров розповів, що в рамках зустрічі обговорювали й інфраструктурні проєкти – будівництво комплексу Соборної мечеті в Києві і квартир для переселенців з тимчасово окупованого Криму.

«Сподіваємося, що наші країни співпрацюватимуть у військово-технічній сфері, тому що Туреччина є сильним партнером на Чорному морі, для безпеки України в наших добросусідських відносинах», – сказав Умеров.

Вранці 7 липня в будинках сімох кримських татар пройшли обшуки: у Еміля Зіядінова в селищі Октябрське Красногвардійського району, у Ісмета Ібрагімова в селищі Курци Сімферопольського району, у Аліма Суф'янова в селі Залізничне Бахчисарайського району, у Сейрана Хайретдінова в селі Білокам'янка Бахчисарайського району, в Олександра Сизикова в селі Севастьянівка Бахчисарайського району, у Вадима Бектемірова в селі Кам'янка Сімферопольського району та у Дилявера Меметова в Алушті. Останнього під час обшуку не було вдома, його продовжують шукати.

У ФСБ Росії стверджують, що затримали підозрюваних в організації та участі в осередку «Хізб ут-Тахрір», які «поширювали серед жителів Криму терористичну ідеологію, вербували в свої ряди кримських мусульман». У повідомленні пресцентру російської спецслужби йдеться, що «за місцями проживання членів (організації) виявлено та вилучено значну кількість заборонених у Росії пропагандистських матеріалів «Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі», засобів зв'язку, електронних носіїв інформації, що використовувалися ними при веденні терористичної діяльності».

Дії російських силовиків засудили в Представництві Президента України в АРК​. У посольстві США в Україні висловили стурбованість у зв'язку з проведенням масових обшуків російською ФСБ 7 липня в будинках кримських татар на території анексованого Криму.​



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