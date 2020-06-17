У понеділок, 13 липня, «Верховний суд» Криму розгляне апеляцію захисту на постанову «Центрального райсуду» Сімферополя щодо оголошення у розшук екс-політв'язня Едема Бекірова.

Про це повідомив адвокат Бекірова Олексій Ладін, уточнивши, що засідання заплановане на 10 годину ранку, передає ATR.

«Нагадаю, ФСБ абсурдно інкримінувало йому зберігання і передачу близько 14 кілограмів вибухівки та боєприпасів, утримуючи інваліда I групи тривалий час у СІЗО, однак 7 вересня 2019 року в результаті великого «обміну» Едем Бекіров разом з 24 затриманими моряками і ще 10 політв'язнями зміг повернутися в Україну», — зазначив захисник.

Як відомо, 22 травня «Центральний районний суд» Сімферополя ухвалив рішення щодо оголошення у розшук кримського татарина, екс-політв'язня Едема Бекірова.

Нагадаємо, Бекіров був затриманий на адмінкордоні з Кримом 12 грудня 2018 року. Пізніше ФСБ звинуватила кримського татарина у нібито організації на території півострова «схованки з боєприпасами», а також звинуватила його у зв'язку з діяльністю громадського формування «Аскер».

Едем Бекіров — інвалід I групи. У чоловіка ампутована одна нога, також лікарі діагностували у Бекирова цукровий діабет. Він потребує цілодобової медичної допомоги. Попри це його незаконно утримували у кримському СІЗО майже 9 місяців.

Як відомо, 7 вересня відбулося взаємне звільнення громадян України і РФ. До України в рамках звільнення повернулися 35 українців — 24 військовополонених моряка і 11 політв'язнів. Із 35 українців був звільнений тільки один кримський татарин — Едем Бекіров. У жовтні 2019 року «Центральний районний суд» Сімферополя в окупованому Криму призупинив розгляд «справи» проти кримського татарина Едема Бекірова. У травні 2020 року у Криму відновили «справу» щодо колишнього політв'язня Кремля.