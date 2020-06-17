ЦВК Молдови перейде на спецрежим роботи: заразився співробітник

18:45 10.07.2020   Молдова

У зв'язку з зараженням співробітника Центральної виборчої комісії (ЦВК) Молдови коронавірусом Центрвиборчком переходить на спеціальний режим роботи з понеділка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання NewsMaker.

ЦВК продовжить роботу, але велика частина співробітників буде працювати віддалено.

Крім цього, щоб уникнути ризику розповсюдження COVID-19, доступ третіх осіб до будівлі обмежать, а на першому поверсі встановлять спеціальні скриньки для прийому листів.

"Оскільки термін подання фінансових звітів політичними партіями закінчується 15 липня, а цей процес включає прийом паперових звітів, процедури їх отримання будуть здійснюватися в установленому порядку, але з дотриманням усіх заходів захисту", - відзначили в пресслужбі Центрвиборчкому.

Відзначимо, в Молдові з початку епідемії коронавірус діагностували у 18 666 осіб. З них видужали 12 188 пацієнтів, померли - 627.



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