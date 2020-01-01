«Відновили втрачені навички». Українські прикордонники вперше за 12 років прилетіли на острів Зміїний

18:15 10.07.2020   Украина

Український прикордонний вертоліт вперше за 12 років здійснив посадку на острові Зміїний — найвіддаленішій прикордонній заставі в Чорному морі.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, передає НВ.

«Вертольотчикам Держприкордонслужби вдалося відновити втрачені навички та спроможності для польотів над територіальним морем та до найвіддаленішої застави — на острів Зміїний», — заявили у службі.

Гелікоптер Мі-8 Харківської окремої авіаційної ескадрильї здійснив політ за маршрутом Одеса — територіальне море України — о. Зміїний — Вилкове — Одеса. Під час повітряного моніторингу прикордонники оглянули 2400 кв. км акваторії та здійснили чотири посадки на острові Зміїний.

На острові Зміїний, найвіддаленішому куточку України, українські прикордонники несуть цілодобову службу. Ротація та постачання продуктів харчування здійснюється морським шляхом.



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