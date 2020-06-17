Підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму 10 липня відхилив апеляційну скаргу на продовження арешту українського військового Євгена Добринського.

Про це повідомив кореспонденту проєкту Радіо Свобода адвокат Іслям Веліляєв.

«На судовому засіданні я наполягав на доводах, викладених в своїй апеляційній скарзі – просив змінити запобіжний захід щодо Добринського на інший, більш м’який. Мій підзахисний також підтримав мою апеляційну скаргу. Він пояснив суду, що у нього мама – інвалід першої групи, вона незряча, вона перебуває на його утриманні, і просив змінити запобіжний захід, щоб він мав можливість зв’язуватися з матір’ю», – розповів адвокат.

За його словами, «доводи захисту були почуті, але не взяті до уваги».

«Суддя Верховного суду Криму, повернувшись з дорадчої кімнати, залишив в силі рішення Київського районного суду Сімферополя від 26 червня, тим самим закріпив дане рішення. Це означає, що Добринському залишили запобіжний захід у вигляді взяття під варту до 1 вересня 2020 року», – сказав Веліляєв.

Адвокат розповів, що зміг поспілкуватися з українським військовим до і після суду.

«Почуває він себе добре, задовільно. Перебуває він у спецблоці під відеоспостереженням. У камері – двоє людей. Його сусід по камері теж громадянин України і з ним у нього ніяких проблем немає. Крім його близьких родичів (українського військового – ред.), з материкової частини України його долею ніхто не цікавиться», – додав адвокат.

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя 26 червня продовжив на два місяці арешт українському військовому Євгену Добринському, затриманому раніше поблизу адмінкордону анексованого Криму з Херсонською областю.

Військова служба правопорядку у Збройних силах України повідомила про викрадення Добринського наприкінці травня біля Чонгара.

Пізніше про його затримання заявила російська ФСБ. Проти українського військового порушено кримінальну справу «про незаконний перетин кордону Росії». Також російські силовики стверджують, що «під час огляду у нього виявили речовину, що, ймовірно, є наркотиком».

Командування десантно-штурмових військ Збройних сил України назвало «прогнозованою російською пропагандою» заяви ФСБ.