Росія продовжує війну проти України в Криму шляхом активних спроб легітимізувати окупацію півострова на міжнародних майданчиках.

Про це заявила перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова в інтерв’ю виданню «50%» у відповідь на прохання оцінити обізнаність міжнародної спільноти про Крим, повідомляє Укрінформ.

«Україна має всі підстави вважати, що сьогодні є солідарність щодо її цілісності. Є резолюція, яка голосувалася в рамках ООН, тоді більше 100 країн приєдналися до цієї резолюції, проголосували за неї й чітко сказали: «Ми не визнаємо окупації Криму, ми визнаємо територіальну цілісність України і Крим – це Україна». Це важливий нюанс, на який ми не можемо не звертати уваги», - сказала вона.

Водночас Джапарова зауважила, що війна Росії проти України не просто гібридна, а багатовимірна.

«Вона не закінчилася окупацією, вона досі триває, росіяни її продовжують активною легітимізацією цієї окупації. Вони використовують міжнародний майданчик для просування своїх меседжів. І ключовий із них – дискредитація України, зображення України як недодержави, як держави, яка не спроможна до реальних реформ, як до недемократичної країни. Наша задача на різних міжнародних майданчиках – відстоювати своє, використовуючи різні засоби – від культурної дипломатії до мови демаршів і заяв з приводу незгоди», - наголосила перший заступник міністра.

Як повідомлялося, агресія Росії проти України розпочалася 20 лютого 2014 року з військової операції збройних сил РФ із захоплення частини території України – Кримського півострова. Згодом російські регулярні війська та керовані РФ бойовики окупували й окремі райони Донецької та Луганської областей України.