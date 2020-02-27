В Афінах люди вийшли на протест проти нового закону про демонстрації, який дозволяє прокуратурі Греції забороняти уже заплановані акції, якщо вона побачить у них загрозу заворушень.

Близько десяти тисяч людей вийшли увечері в четвер, 9 липня, на вулиці Афін, щоб висловити протест проти нового закону про демонстрації, передає Deutsche Welle.

Відповідно до нього прокуратура, зокрема, має право заборонити вже заплановану масову акцію у випадку, якщо побачить у ній загрозу вуличних заворушень.

Деякі з протестувальників тримали в руках банери з написом "Руки геть від демонстрацій". При цьому акція, що почалася мирно, кілька разів переростала в сутички з правоохоронцями. За даними агентства dpa, призвідниками стали автономісти та прибічики так званого "Чорного блоку". До масових виступів проти нового закону закликали профспілки, пов'язані з лівими політичними силами.

Згідно з положеннями закону, для проведення будь-якої демонстрації потрібно подати заявку, а організаторам - узяти на себе зобов'язання забезпечити мирний характер акції. Інакше їх можуть притягнути до відповідальності. На думку консервативного прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса, новий закон гарантуватиме громадську безпеку.