В Афінах сталися сутички під час акції проти закону про демонстрації

16:41 10.07.2020   Греция

В Афінах люди вийшли на протест проти нового закону про демонстрації, який дозволяє прокуратурі Греції забороняти уже заплановані акції, якщо вона побачить у них загрозу заворушень.

Близько десяти тисяч людей вийшли увечері в четвер, 9 липня, на вулиці Афін, щоб висловити протест проти нового закону про демонстрації, передає Deutsche Welle.

Відповідно до нього прокуратура, зокрема, має право заборонити вже заплановану масову акцію у випадку, якщо побачить у ній загрозу вуличних заворушень.

Деякі з протестувальників тримали в руках банери з написом "Руки геть від демонстрацій". При цьому акція, що почалася мирно, кілька разів переростала в сутички з правоохоронцями. За даними агентства dpa, призвідниками стали автономісти та прибічики так званого "Чорного блоку". До масових виступів проти нового закону закликали профспілки, пов'язані з лівими політичними силами.

Згідно з положеннями закону, для проведення будь-якої демонстрації потрібно подати заявку, а організаторам - узяти на себе зобов'язання забезпечити мирний характер акції. Інакше їх можуть притягнути до відповідальності. На думку консервативного прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса, новий закон гарантуватиме громадську безпеку.



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