В анексованому Росією Криму "влада" незаконно переслідує тих, хто захищає права людей. А тих, хто має свою позицію щодо якогось питання, оголошують екстремістами чи терористами.

Про це в програмі "На самом деле: Крым" телеканалу «Дім» заявив громадський захисник Сейтосман Каралієв, передає Укрінформ.

«На сьогодні законодавство настільки підганяється до того, що людей, які мають певну позицію або якусь думку щодо якогось питання, починають вважати екстремістами чи терористами. І ті, хто йде на захист, вони теж переслідуються», - сказав він.

25 червня постійний представник Президента в АР Крим Антон Кориневич заявив, що 94 українських політв'язнів, які проживали на Кримському півострові, незаконно утримують на території тимчасово окупованого Криму та Російської Федерації, з них близько 70 - це кримські татари.