У осужденного экс-депутата Крыма Ганыша проблемы со здоровьем, его вывозят из СИЗО в больницу – адвокат
|15:45 10.07.2020
|Крым
У приговоренного киевским судом к 12 годам колонии бывшего депутата Верховной Рады АР Крым Василия Ганыша – проблемы со здоровьем, его периодически вывозят из СИЗО в больницу.
Сообщил Крым.Реалии его адвокат Андрей Руденко. Он также сказал, что не располагает информацией о точном местонахождении его подзащитного – в больнице или СИЗО.
«Он находится в следственном изоляторе, но время от времени происходят медицинские процедуры. Ежедневной связи нет, поэтому я не могу сказать, где он сейчас. Недавно его вывозили в больницу, потому что была неприятная ситуация по здоровью», – сказал Руденко.
По его данным, кассацию на приговор Ганышу будут рассматривать 21 июля в Верховном суде Украины.
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