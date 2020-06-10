Україна розраховує на збереження та посилення санкцій проти РФ під час головування Німеччини в Раді ЄС - МЗС

15:30 10.07.2020   Украина

Україна очікує продовження всіх санкційних режимів проти РФ під час головування Німеччини в Раді ЄС, якщо не буде досягнуто прогресу в реалізації Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі, а також закликатиме до посилення санкційних режимів у подальшому.

Про це заявила директор департаменту ЄС і НАТО Міністерства закордонних справ України Марина Михайленко, передає Інтерфакс-Україна.

"Перше наше очікування стосується подальшої роботи в рамках "нормандського формату", і у разі якщо не буде досягнуто прогресу щодо реалізації Мінських домовленостей, ми очікуємо продовження всіх санкційних режимів, які були застосовані проти Росії, і якщо ситуація погіршуватиметься, а вона, ми вважаємо, погіршується такими деструктивними кроками, як паспортизація, наприклад, українського населення на Донбасі", - сказала Михайленко під час онлайн-обговорення "Головування Німеччини в Раді ЄС", організованого Радою зовнішньої політики "Українська призма" в п'ятницю.

"Ситуація дуже сильно змінюється, 250 тис. уже - орієнтовна цифра паспортів, які було видано. Це дійсно загрожує і підриває Мінські переговори", - додала директор департаменту ЄС і НАТО МЗС.

Крім того, Михайленко вказала на нелегальну організацію голосування щодо змін до російської Конституції не лише на території тимчасово окупованого Криму, а й на території окремих районів окупованих Донецької та Луганської областей.

"Тому ми закликатимемо в подальшому працювати з нашими партнерами саме у напрямі посилення санкційних режимів", - наголосила вона.

За словами директора департаменту, Україна також зацікавлена в участі в програмі PESCO (Постійна структурована співпраця з питань безпеки і оборони), коли буде прийнятий базис для залучення третіх країн до співпраці у рамках цієї програми, поглибленні співпраці з ЄС у боротьбі з дезінформацією.

"Ми знаємо, що у рамках ЄС було розпочато діалог про оцінку ефективності п'яти принципів, прийнятих раніше у взаємодії з РФ. Наскільки я знаю, німецьке головування продовжуватиме вести цей трек, і ми дуже сподіваємося, що результатом оцінки цієї ефективності стане перегляд цих п'яти принципів у разі, якщо не буде деескалації ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей, а також прогресу в контексті Криму", - наголосила представниця МЗС.

Михайленко також зазначила, що Україна налаштована на повну імплементацію Угоди про асоціацію з ЄС, і підтвердила, що урядовий Офіс європейської та євроатлантичної інтеграції курирує процес оновлення параметрів угоди, збирає пропозиції від усіх міністерств і відомств, щоб представити ЄС консолідовану позицію.

Ще одним пріоритетом України Михайленко назвала усунення технічних бар'єрів торгівлі промисловою продукцією. Вона також висловила сподівання, що в грудні, коли відбудеться Рада асоціації Україна-ЄС, вдасться запустити офіційний переговорний процес у контексті приєднання України до Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції (ACAA), якщо країна відповідатиме всім критеріям, і оцінка стосовно України буде позитивною.

Вона також додала, що в рамках саміту Україна-ЄС, який відбудеться 1 жовтня, Україна хотіла б підписати Угоду про спільний авіаційний простір.

Михайленко також повідомила, що Україна активно співпрацюватиме з німецькими колегами щодо залучення до імплементації Європейської зеленої угоди. Одним із пріоритетів вона також назвала інтеграцію України в єдиний цифровий ринок.



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