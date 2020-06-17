За рахунок червневих дощів у водосховища, що живлять Сімферополь, надійшло шість мільйонів кубів води.

Про це повідомляє телеканал «Миллет» з посиланням на голову Держкомводгоспу російського уряду Криму Ігоря Вайля, передає Крим.Реалії.

«На жаль, опади наприкінці червня особливо не вплинули на водогосподарську обстановку в Республіці Крим. За червень у нас прийшло близько 6 млн куб. метрів води в три водосховища, що забезпечують Сімферополь: Аянське, Партизанське та Сімферопольське», – повідомив Вайль.

За його даними, запас води в Аянському водосховищі складає близько 75%, у Сімферопольському і Партизанському – 25%.

«Цього цілком достатньо, щоб ми нормально провели курортний сезон. Далі будуть опади, будемо дивитися по наповнюваності для того, щоб продовжувати нормально забезпечувати жителів Сімферополя водними ресурсами», – запевнив Вайль.

Води для Сімферополя із запасів найближчих водоймищ залишилося на 110 днів, сказав раніше "глава" Криму Сергій Аксенов.

Раніше він стверджував, що після сильних червневих злив у Криму в Аянське, Сімферопольське і Партизанське водосховища надійшло понад 300 тисяч кубометрів води.

Пізніше стало відомо, що незважаючи на червневі зливи на півострові, кількість води у водосховищах зменшується.

Провідний спеціаліст російського Центру погоди «Фобос» Євген Тишковець вказав на те, що після затяжної посухи, яка почалася з осені 2019 року, літні дощі повністю не вирішать проблему дефіциту води в Криму.