Окупанти розповіли про наповнюваність водосховищ дощами
|15:15 10.07.2020
|Крит
За рахунок червневих дощів у водосховища, що живлять Сімферополь, надійшло шість мільйонів кубів води.
Про це повідомляє телеканал «Миллет» з посиланням на голову Держкомводгоспу російського уряду Криму Ігоря Вайля, передає Крим.Реалії.
«На жаль, опади наприкінці червня особливо не вплинули на водогосподарську обстановку в Республіці Крим. За червень у нас прийшло близько 6 млн куб. метрів води в три водосховища, що забезпечують Сімферополь: Аянське, Партизанське та Сімферопольське», – повідомив Вайль.
За його даними, запас води в Аянському водосховищі складає близько 75%, у Сімферопольському і Партизанському – 25%.
«Цього цілком достатньо, щоб ми нормально провели курортний сезон. Далі будуть опади, будемо дивитися по наповнюваності для того, щоб продовжувати нормально забезпечувати жителів Сімферополя водними ресурсами», – запевнив Вайль.
Води для Сімферополя із запасів найближчих водоймищ залишилося на 110 днів, сказав раніше "глава" Криму Сергій Аксенов.
Раніше він стверджував, що після сильних червневих злив у Криму в Аянське, Сімферопольське і Партизанське водосховища надійшло понад 300 тисяч кубометрів води.
Пізніше стало відомо, що незважаючи на червневі зливи на півострові, кількість води у водосховищах зменшується.
Провідний спеціаліст російського Центру погоди «Фобос» Євген Тишковець вказав на те, що після затяжної посухи, яка почалася з осені 2019 року, літні дощі повністю не вирішать проблему дефіциту води в Криму.
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