Самая крупная сеть топливозаправочных станций оккупированного Крыма «Атан» снова подняла цены на бензин.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, стоимость одного литра АИ-95 с 10 июля составляет 52,79 руб (20,053 грн) – цена поднялась на полтора процента. Стоимость бензина АИ-92 составляет теперь 46,99 руб за литр (17,8 грн) – цена поднялась чуть мене, чем на один процент. Цена на дизельное топливо пока не изменилась.

Всего четыре дня назад все АЗС оккупированного Крыма, включая «Атан» в четвертый раз за лето поднимали цену на топливо. На заправках других сетей подорожания бензина пока не наблюдается.

Согласно обзорам Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса при Минэнерго России, по состоянию на прошлую неделю наиболее заметный рост цен наблюдался на территории аннексированного Крыма (плюс 33 копейки к цене) и Севастополя (плюс 54 копейки к цене).