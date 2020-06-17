Бензин в оккупированном Крыму продолжает дорожать / Фото
|15:00 10.07.2020
|Крым
Самая крупная сеть топливозаправочных станций оккупированного Крыма «Атан» снова подняла цены на бензин.
Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, стоимость одного литра АИ-95 с 10 июля составляет 52,79 руб (20,053 грн) – цена поднялась на полтора процента. Стоимость бензина АИ-92 составляет теперь 46,99 руб за литр (17,8 грн) – цена поднялась чуть мене, чем на один процент. Цена на дизельное топливо пока не изменилась.
Всего четыре дня назад все АЗС оккупированного Крыма, включая «Атан» в четвертый раз за лето поднимали цену на топливо. На заправках других сетей подорожания бензина пока не наблюдается.
Согласно обзорам Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса при Минэнерго России, по состоянию на прошлую неделю наиболее заметный рост цен наблюдался на территории аннексированного Крыма (плюс 33 копейки к цене) и Севастополя (плюс 54 копейки к цене).
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