Радниця українського омбудсмена, донька екс-політв’язня Едема Бекірова Елеонора Бекірова та відома кримськотатарська журналістка Ліля Буджурова закликають усіх небайдужих допомогти дітям політв’язнів з Криму, кількість яких після останньої облави ФСБ на кримських татар зросла до 185.

Відповідну публікацію у Facebook напередодні зробила Елеонора Бекірова, повідомляє ATR.

«Я сама знаю, як важко прокидатися вранці від думки, що твій батько утримується в катівнях несправедливого режиму. Чи побачу я батька? Як він там? Чи повернеться? Це було нестерпно. Сьогодні у цих дітей забрали найдорожче — батьків, жорстоко відібрали дитинство. Замість простих дитячих радощів, вони відчувають мученицьку тривогу, сльози і страх. Кримських дітей — 185. За що ці діти мають так страждати? Скільки ще дітей стануть жертвами каральної системи? Сьогодні дуже важливо не бути байдужим, а важливо, об'єднавшись, допомогти цим дітям. Давайте пам'ятати, що кожна дитина — це перш за все наша дитина», — закликала радниця українського омбудсмена.

Елеонора Бекірова уточнила, що нині вирішується питання відкриття рахунку для допомоги родинам політв’язнів на материковій частині України.

Кримськотатарська журналістка, ініціатор громадського руху «Бизим Балалар» («Наші діти») Ліля Буджурова, зі свого боку, наголосила на тому, що після останньої облави ФСБ на кримських татар, що влаштували окупанти у Криму 7 липня, ще 15 дітей залишилися без батьків.

«Я знаю, що серед нас є такі, хто каже: мене це не стосується, бо це діти людей, чиї погляди на релігійну поведінку я не поділяю. Але більшість кримських татар розуміє: немає значення, винні їхні батьки чи ні, чи поділяємо ми їхні погляди, чи ні. Важливо інше — осиротілі діти. Ви можете собі уявити, як вони живуть без батьків, без їхньої турботи і без їхнього заробітку? Чим вони харчуються, у що одягнені, чи є в них шкільне приладдя та іграшки? Чи є у їхніх матерів гроші, аби купити ліки, якщо дитина захворіє? Відповідь на ці питання очевидна. Як очевидно і те, що ми не можемо дозволити, щоб хтось із кримськотатарських дітей голодував. Це — не в традиціях нашого народу, який досі оплакує тисячі своїх дітей, загиблих і втрачених в роки депортації. Усі 185 дітей, які втратили своїх батьків — це наші діти», — заявила Буджурова.

Зазначимо, що наразі у Криму через тиск окупантів немає карткового рахунку, куди можна перерахувати кошти на допомогу сім'ям політв’язнів. Тому громадський рух «Бизим Балалар» закликає охочих дзвонити за номером: +7 (978) 208-56-55, де розкажуть, як можна допомогти.