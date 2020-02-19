Чи варто очікувати нападу Росії з півночі?

14:31 10.07.2020   Украина

Більшість експертів наразі дають оцінку майбутнім російським військовим навчанням «Кавказ-2020», обговорюють можливі наслідки для нас та намагаються спрогнозувати дії РФ щодо півдня та сходу України.

Втім, не слід забувати, що росіяни можуть завдати удару і з півночі, пише кореспондент Микола Федорків на сторінці АрміяInform.

Військові експерти вже не раз висловлювали занепокоєння тим, що російські війська можуть вторгнутися на територію України, зокрема й діючи з території Білорусі. Ба більше, не секрет, що в Білорусі розташовані дві військові частини РФ.

Зокрема, першим військовим об’єктом є радіолокаційна станція «Волга» (Ганцевичі), яка входить до складу системи попередження про ракетний напад. Другим – 43-й вузол зв’язку ВМФ Росії (Вілейка), що забезпечує зв’язок Головного штабу ВМФ Росії з атомними підводними човнами в районах Атлантичного, Індійського і частково Тихого океанів.

Слід відзначити, що обидва об’єкти є стратегічними і перебувають під пильною охороною. Що Росія могла туди понавозити під виглядом запасних деталей чи персоналу, сьогодні достеменно не відомо.

Крім того, у 2019 році активно ширилися чутки про можливе розміщення нової військової бази РФ на території Білорусі. Коментуючи це, президент Олександр Лукашенко зазначав, що це не більше ніж розмови, а в разі необхідності розміщення російських літаків, це можна зробити і на діючих базах держави. Фактично так і сталося.

За останніми повідомленнями, винищувачі Су-30СМ російського виробництва заступили на бойове чергування в Барановичах на 61-й винищувальній авіаційній базі ВПС Білорусі й військ ППО. А це означає, що літаки обслуговуватимуть росіяни та під цим виглядом також можуть завозити озброєння і техніку, а в разі потреби оперативно перекинути «зелених чоловічків».

Слід додати: начальник Головного управління міжнародного співробітництва і верифікації ЗС України генерал-лейтенант Леонід Голопатюк нещодавно заявляв, що в наземному компоненті на Західному стратегічному напрямку росіяни створили 20-ту загальновійськову армію у складі 3-ї мотострілецької дивізії та 144-ї мотострілецької дивізії. Водночас на озброєнні 448-ї ракетної бригади 20-ї армії є оперативно-тактичні ракетні комплекси (ОТРК) «Іскандер».

Тобто на східному кордоні Білорусі та на північному кордоні України стоїть потужне угруповання російських військ. Залежно від планів Кремля воно може вторгнутися до Вітебської чи Могилівської областей Білорусі, або до Чернігівської області України, а далі – Мінськ або Київ.

Сценарії можуть бути різними, залежно від геополітичної ситуації в регіоні. Зокрема, незабаром відбудуться вибори в Білорусі. Деякі експерти припускають, що якщо чинний президент держави їх програє, то Росія може окупувати країну. До того ж на білоруській землі стоять дві російські військові частини й періодично проходять спільні навчання, коли велику кількість російських солдатів можуть перекинути туди цілком легально. Але діятимуть вони потім за агресивним сценарієм.

Звісно, такі припущення білоруський уряд спростовує. Але ж і у 2014 році також ніхто не міг собі уявити, що східний «брат» віроломно окупує АР Крим та розпочне бойові дії на Донбасі.

У разі ескалації конфлікту на Донбасі, реалізації сценарію із захоплення Росією частини південних регіонів України для забезпечення АР Крим водою або взагалі широкомасштабного наступу, 20-та загальновійськова армія однозначно не стоятиме осторонь і відіграватиме важливу роль у планах Кремля…

Дії Росії доволі непередбачувані і багато в чому залежатимуть від посилення тиску з боку Євросоюзу і США. Крім того, Збройні Сили України далеко не такі, як у 2014-му, і готові дати відсіч агресору, а українська розвідка пильно стежить за переміщеннями підрозділів РФ. Але в будь-якому випадку загроза наступу російських військ з півночі існувала й існуватиме в осяжній перспективі часу.



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