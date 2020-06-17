Посол України в США Володимир Єльченко дотепно відповів на заяву експрем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва про нібито безперспективність розмов про деокупацію Криму.

Свою позицію український дипломат лаконічно виклав на особистій сторінці у Twitter, нагадавши колишньому соратнику президента РФ Володимира Путіна про його реальну роль в політиці країни-агресорки, пише OBOZREVATEL.

"Україна радить Медведєву змиритися з тим, що він вже давно нічого не вирішує", – написав Єльченко, відповівши колишньому главі російського уряду в його ж тоні.

Як повідомлялося раніше, у інтерв'ю російському ЗМІ Медведєв заявив, що українці нібито повинні змиритися з окупацією Криму і зайнятися врегулюванням "внутрішньої" кризи на Донбасі. Він також цинічно додав, що Росія не бажає проводити недружню політику щодо нашої країни.