Єльченко підколов Медведєва через слова про Крим: нагадав, що він нічого не вирішує
|14:14 10.07.2020
|Крым
Посол України в США Володимир Єльченко дотепно відповів на заяву експрем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва про нібито безперспективність розмов про деокупацію Криму.
Свою позицію український дипломат лаконічно виклав на особистій сторінці у Twitter, нагадавши колишньому соратнику президента РФ Володимира Путіна про його реальну роль в політиці країни-агресорки, пише OBOZREVATEL.
"Україна радить Медведєву змиритися з тим, що він вже давно нічого не вирішує", – написав Єльченко, відповівши колишньому главі російського уряду в його ж тоні.
Як повідомлялося раніше, у інтерв'ю російському ЗМІ Медведєв заявив, що українці нібито повинні змиритися з окупацією Криму і зайнятися врегулюванням "внутрішньої" кризи на Донбасі. Він також цинічно додав, що Росія не бажає проводити недружню політику щодо нашої країни.
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