У МЗС Росії відреагували на заклик Кулеби до санкцій через Керченський міст

14:01 10.07.2020   Крым

Міністерство закордонних справ Росії заявляє, що позиція України щодо незаконності будівництва Керченського мосту не вплине на плани Москви.

«Наша позиція з питання Криму залишається незмінною. Республіка Крим і місто федерального значення Севастополь є невід’ємною частиною Російської Федерації. На даний час йде активний розвиток цього регіону в інтересах його жителів. Будь-які заяви з-за кордону не можуть вплинути на цей процес», – цитує заяву другого департаменту СНД МЗС Росії агентство «Інтерфакс».

Раніше в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Україна виступає за запровадження нових санкцій Євросоюзу проти Росії за запуск залізничного руху по мосту через Керченську протоку до анексованого Криму.

Прокуратура АРК повідомила, що проведе слідчі дії через запуск руху вантажних поїздів через Керченський міст.

Підконтрольна Кремлю "влада" Криму оголосила про запуск вантажних поїздів по Керченському мосту 30 червня.

 До цього по мосту ходили тільки пасажирські вагони.



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