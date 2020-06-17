Пандемія: в Росії вже понад 11 тисяч жертв, за добу захворіло 6635 осіб

13:45 10.07.2020   Россия

За добу в Росії підтвердили 6 635 нових випадків захворювання COVID-19, всього з початку пандемії від коронавируса померли 11 017 людей.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал МОЗ Росії "Стопкоронавірус.рф".

"За останню добу в Росії виявлено 6 635 хворих на коронавирусну інфекцією в 85 регіонах, з них 1 673 випадків (25,2%) - активно у контактних осіб без клінічних проявів хвороби. Всього в країні наростаючим підсумком виявлено 713 936 хворих в 85 регіонах", - йдеться в повідомленні.

Також за добу зафіксовано 174 летальних випадки. За весь період в Росії від коронавірусу померли 11 017 людей.

За останню добу в Росії видужали 7 752 людини. Всього в країні кількість пацієнтів, що видужали, збільшилася до 489 068 людей.



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