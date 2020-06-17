Из-за засухи крымские соленые озера стали еще солонее.

Об этом СМИ рассказали севастопольские гидробиологи из Института биологии южных морей, сообщают Новости Крыма.

Выводы они сделали по результатам научной экспедиции на север Крыма - на Киятское и Кралеутское озера.

«Изменения, проведенные на озерах, лишний раз подтвердили экстремальность таких озер для жизни, — комментирует кандидат биологических наук Николай Шадрин. — Например, соленость рассола в Киятском озере была 340 г на литр, а температура 41 градусов по Цельсию. Ранее такую высокую соленость в озере не фиксировали. Всегда в озере были жаброногие рачки артемии и/или личинки хирономид, а в этот раз мы их в озере не нашли».

При этом специалисты замечают, что говорить о тренде роста солености пока рано, так как межгодовые различия солености в таких озерах очень высоки, и, как правило, связаны с климатической вариабельностью, температурой и количеством осадков.