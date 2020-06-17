Середземноморська військово-морська група НАТО на чолі з ракетним фрегатом Іспанії Álvaro de Bazán (F-101) взяла курс на північно-західну акваторію Чорного моря, де невдовзі відбудуться багатонаціональні навчання у районі портів Бургас та Одеса.

Про це повідомляє АрміяInform.

"Кораблі візьмуть участь у військово-морських маневрах. Пізніше вони відвідають українське місто Одеса", - йдеться у повідомленні.

За словами капітана іспанського флоту Мануеля Агірре, який очолює середземноморську військово-морську групу НАТО, навчання сприятимуть досягненню цілей морської стратегії НАТО шляхом військово-морської присутності у зонах відповідальності НАТО, зміцненню позицій Північноатлантичного союзу у стримуванні та оборони, готовності негайно реагувати на кризові ситуації.

Як повідомлялося раніше, упродовж 20-26 липня у районі Одеси відбудеться міжнародне навчання Sea Breeze 2020, в якому візьмуть участь кораблі та авіація ВМС Збройних сил України.

Згідно з узгодженим у травні цього року планом проведення Sea Breeze -2020, учасники міжнародного навчання відпрацьовуватимуть завдання виключно у морській фазі із залученням авіації. Участь у Sea Breeze-2020 візьмуть близько десяти країн, а однією з особливостей буде залучення до навчання кораблів постійної групи НАТО.

7 липня в Чорне море уже зайшли чотири кораблі протимінної групи НАТО SNMCMG2. Зокрема, турецький тральщик TCG Amasra (М 266), іспанський - ESPS Tambre (М 33), італійський - ITS Gaeta (5554) та флагман групи - корабель постачання ВМС Греції HS Aliakmon (A-470). Невдовзі до них приєднаються також американський, румунські та болгарські кораблі.