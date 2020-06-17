В українській армії - 144 хворих на COVID-19
|13:01 10.07.2020
|Украина
Станом на ранок 10 липня у ЗСУ на COVID-19 хворіють 144 особи. За останню добу виявили 12 нових випадків.
Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ, передає Укрінформ.
«Станом на 10.00 10 липня у Збройних силах України хворіють 144 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Загалом за час пандемії одужали – 428 осіб, летальних випадків – 5.
На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 567 осіб Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 58 осіб. За минулу добу зареєстровано 12 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, наразі в закладах охорони здоров’я перебувають три особи (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 2 військовослужбовці та Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний.
На лікуванні дома під наглядом медичної служби знаходяться 9 осіб (Київська область – 3 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ, Рівненська – 2 військовослужбовці, Івано-Франківська, Харківська, Вінницька – по 1 працівнику ЗСУ).
Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
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