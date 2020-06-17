У столиці Болгарії відбулися акції протесту проти виконавчої влади – на підримку чинного президента.

Як пише "Європейська правда", проце повідомляє "Балканський оглядач".

В акціях на підтримку президента Румена Радева у Софії, столиці Болгарії, взяли участь сотні людей.

Вранці 9 липня представники прокуратури, МВС, Бюро захисту свідків та інших органів за постановою Софійського військового суду та Спеціалізованого кримінального суду провели обшук в президентської адміністрації.

Обшуки відбулися у кабінетах радника президента з питань безпеки і оборони Іллі Мілушева і секретаря з правових питань та антикорупції Пламена Узунова. Пізніше обох затримали за підозрою у "торгівлі впливом".

Згодом затримали також відомого бізнесмена Пламена Бобокова.

Президент вважає, що причиною заходів стала його критика на адресу уряду і прокуратури. У виступі перед людьми, які зібралися на площі перед адміністрацією, він закликав "вигнати мафію з виконавчої влади" і прокуратури.