Президент Болгарії очолив антиурядовий протест після арешту своїх помічників
|12:44 10.07.2020
|Болгария
У столиці Болгарії відбулися акції протесту проти виконавчої влади – на підримку чинного президента.
Як пише "Європейська правда", проце повідомляє "Балканський оглядач".
В акціях на підтримку президента Румена Радева у Софії, столиці Болгарії, взяли участь сотні людей.
Вранці 9 липня представники прокуратури, МВС, Бюро захисту свідків та інших органів за постановою Софійського військового суду та Спеціалізованого кримінального суду провели обшук в президентської адміністрації.
Обшуки відбулися у кабінетах радника президента з питань безпеки і оборони Іллі Мілушева і секретаря з правових питань та антикорупції Пламена Узунова. Пізніше обох затримали за підозрою у "торгівлі впливом".
Згодом затримали також відомого бізнесмена Пламена Бобокова.
Президент вважає, що причиною заходів стала його критика на адресу уряду і прокуратури. У виступі перед людьми, які зібралися на площі перед адміністрацією, він закликав "вигнати мафію з виконавчої влади" і прокуратури.
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