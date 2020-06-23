В оккупированном Крыму COVID-19 выявлен за сутки у 16 человек

12:15 10.07.2020   Крым

COVID-19 подтверждена у 16 человек за истекшие сутки в оккупированном Крыму.

Об этом на своей странице в соцсети написал "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксёнов, - передает Керчь.ФМ.  

В аннексированном Крыму с начала пандемии зарегистрировано 831 случай COVID-19.

«41 из них – завозные из-за границы, 99 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 605 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 86 – при лабораторном скрининге здоровых лиц», – пояснил Аксенов.

С выздоровлением из больниц выписан 635 пациент, из них 14 за истекшие сутки. От вируса скончались 12 человек.



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