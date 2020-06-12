В Україні за добу зареєстрували 819 випадків COVID-19
|12:01 10.07.2020
|Украина
Станом на 10 липня в Україні лабораторно підтверджено 52 043 випадки COVID-19, за добу — 819 нових.
Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"За добу захворіло 819 осіб... Загалом за весь час пандемії захворіло 52 043 людини, з них 3 749 дітей та 7 213 медпрацівників", - сказав Степанов.
За добу 214 осіб госпіталізовано, зафіксовано 18 летальних випадків. Одужало 1016 осіб.
Загалом за весь час пандемії на території України зафіксовано 1345 летальних випадків, одужало 24 700 людей.
Найбільше нових випадків COVID-19 за минулу добу зареєстровано у Закарпатській області - 112, Львівській області - 82, Рівненській області — 74, та Києві — 118 осіб.
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